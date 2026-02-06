Hollywood sa bojí MIRANDY! Meryl Streep sa vracia do úlohy, ktorá ju totálne ZNIČILA!

LOS ANGELES - Keď sa povie Miranda Priestly, celý svet si vybaví ľadový pohľad, ticho, ktoré desí viac než krik, a jednu z najikonickejších záporných postáv filmovej histórie. Lenže to, čo diváci zbožňovali, malo podľa zákulisných zdrojov privysokú cenu. A zaplatila ju samotná Meryl Streep.
Meryl Streep sa opäť vžila do kože Mirandy Priestleyovej. Dvadsať rokov po pôvodnej kultovej klasike sa "Diabol nosí Pradu" vracia s pokračovaním, ktoré má vyjsť 1. mája. V Hollywoode sa o tom roky neoficiálne hovorilo, ale nikto si netrúfol povedať to nahlas. Až doteraz. Rola Mirandy Priestly z filmu Diabol nosí Pradu nebola pre Meryl Streep len hereckou výzvou. Bola to psychická skúška, ktorá ju mala prenasledovať ešte dlho po poslednej klapke. A teraz? Má sa do toho vrátiť.
„Tá postava ma dusila“ pripustila Oscarmi ovenčená herečka. Podľa ľudí zo štábu bola Meryl počas natáčania emocionálne nedostupná, chladná a uzavretá. Nie ako diva, ale ako niekto, kto si okolo seba buduje obranný pancier. „Miranda nikdy nesmie zaváhať. A Meryl túto filozofiu žila nonstop,“ tvrdia zdroje z produkcie. Herečka si údajne zvolila extrémny prístup: žiadne priateľské rozhovory, minimum emócií, absolútna kontrola. A výsledok? Ikonický výkon. Cena? Vyčerpanie, izolácia a psychické napätie.
Podľa zdrojov z okolia herečky bolo najťažšie udržať Mirandu v sebe aj mimo kamery. „Bola neustále v role. Ticho, pohľad, napätie. Bolo to vyčerpávajúce,“ spomínali členovia štábu. Herečka sama neskôr naznačila, že psychická izolácia, ktorú si pre postavu vybudovala, bola jednou z najťažších skúseností jej kariéry.
Najviac ju vraj zaťažovalo, že Miranda nebola karikatúra. Bola reálna. Studená. Mocná. Osamelá. „Hrať niekoho, kto je permanentne v obrannom móde, si vyberá svoju daň,“ mala priznať v zákulisí. Podľa bulvárnych interpretácií bolo pre Meryl ťažké opustiť mindset ženy, ktorá nikdy nesmie ukázať slabosť.
Ďalšia skúška nervov boli lodičky. Na rozdiel od svojej postavy Mirandy bola totiž Meryl Streep pripravená zavesiť lodičky na klinec hneď po skončení natáčania. „Ako osoba, ktorá zastávala svoju pozíciu 20 rokov, si zachovala svoj vzhľad, ale prispôsobila ho, tak ako to časom robíme všetci,“ povedala Streep pre Vogue o šatníku svojej postavy na obrazovke v roku 2026. „Ale takmer som mala PTSD z toho, že som nosila vysoké opätky 16 týždňov. Mám pocit, že by som mala dostať Medailu slobody!“ žartovala ikonická herecká diva.
Po dvadsiatich rokoch sa do role nevracia len Meryl Streep. V pokračovaní kultového filmu uvidíme aj Emily Blunt a Anne Hathaway. „Meryl ako Miranda kráčala chodbou predo mnou, bola som možno 50 stôp za ňou, a vidieť ju zozadu bolo takmer psychedelické,“ povedala Hathaway pre Vogue. „V tom momente som cítila, ako sa otvorilo toľko portálov. Mala som opäť 22, ale stále to bolo teraz. Našťastie tentoraz nezostala celú dobu v postave, takže sme sa veľa nasmiali.“
