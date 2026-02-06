Krásny dom za 200-tisíc skrýva BIZARNÉ tajomstvo: Stačilo otvoriť dvere DO KUCHYNE a záujemcov prešiel SMIECH!

IPSWICH - Na prvý pohľad pôsobí ako ideálna kúpa. Dvojizbový radový dom v jednej z vyhľadávaných rezidenčných lokalít anglického Ipswichu sa objavil na realitnom trhu za približne 200-tisíc libier a okamžite zaujal pozornosť záujemcov. Stačila však jedna fotografia z interiéru a nadšenie sa rýchlo zmenilo na neveriacky pohľad.
Nehnuteľnosť láka už pri príchode – upravený vstup s dláždenou plochou vedie k vchodovým dverám z moderného UPVC materiálu. Interiér pôsobí útulne a vkusne: otvorený krb z červených tehál, dizajnové police, vstavaný nábytok a olejované drevené podlahy, ktoré plynule prechádzajú do jedálenskej časti. Ako upozornil The Sun, problém nastáva až v kuchyni. Hoci ponúka dostatok úložného priestoru a klasické vybavenie vrátane drezu, návštevníkov čaká neprehliadnuteľné prekvapenie – priamo v kuchyni sa nachádza toaleta. Bez stien, bez oddelenia, jednoducho umiestnená v priestore, kde by ju čakal málokto.
Bizarný detail však nie je jediným prvkom domu. Zvyšok nehnuteľnosti pôsobí elegantne a zachováva si historický charakter. Hlavná spálňa je priestranná, má pôvodnú podlahu a očarujúci viktoriánsky krb. Druhá izba ponúka vstavané úložné priestory a výhľad do zadnej záhrady. Rodinná kúpeľňa kombinuje tradičný štýl s moderným komfortom – jej dominantou je voľne stojaca vaňa v retro štýle a samostatný sprchový kút s dažďovou hlavicou. K dispozícii je aj podkrovný priestor s výsuvným rebríkom, ktorý slúži ako praktické miesto na skladovanie.
Zadná záhrada je podľa ponuky ideálnym miestom na oddych – poskytuje dostatok slnka, priestor na zeleň, relax aj vonkajšie stolovanie. Majitelia ju opisujú ako pokojný únik od ruchu mesta, hoci centrum je doslova na skok. Výhodou je aj samotná lokalita. Ulica Hervey Street sa nachádza v pešej dostupnosti centra Ipswichu s bohatou ponukou obchodov, kaviarní a reštaurácií. Neďaleko sa rozprestiera aj rozsiahly park Christchurch Park so 70 hektármi zelene. Dopravná dostupnosť je výborná – železničná stanica ponúka priame spojenie do Londýna za menej než hodinu a v okolí nechýbajú ani kvalitné školy.
Podobné neštandardné riešenia však nie sú v Británii výnimočné. Len nedávno vzbudil rozruch aj dom v Bristole, kde sa toaleta nachádzala v otvorenej technickej miestnosti spolu s práčkou, chladničkou a dokonca kávovarom – bez akéhokoľvek oddelenia. Zdá sa, že niektoré realitné ponuky dokážu prekvapiť aj tých najskúsenejších lovcov nehnuteľností.