Hororové zistenia v slovenskej rieke: Arzén útočí! Veterinári zakázali konzumáciu, HROZBA rakoviny!

NIŽNÁ SLANÁ - Rieka Slaná, ktorú pred rokmi zasiahlo masívne vytekanie banských vôd, zostáva pre obyvateľov juhu Slovenska časovanou bombou. Štátna veterinárna a potravinová správa SR bije na poplach a vydala nekompromisné varovanie pred konzumáciou akýchkoľvek úlovkov z tohto toku. V tele rýb sa totiž hromadia nebezpečné prvky, ktoré môžu u ľudí vyvolať fatálne zdravotné následky vrátane onkologických ochorení.
Situácia na rieke Slaná sa ani po rokoch neupokojila. Problémy odštartovali ešte vo februári 2022, keď zo železorudnej bane v areáli bývalého podniku Siderit v obci Nižná Slaná začala vytekať silne znečistená banská voda. Odvtedy regionálne veterinárne správy v Rožňave a Rimavskej Sobote nepretržite monitorujú prítomnosť ťažkých kovov a rádioaktívnych prvkov, ako sú olovo, kadmium, nikel či urán-238.
Najnovšie analýzy potvrdili, že koncentrácia arzénu a ortuti vo svalovine rýb sa neustále zvyšuje. Hoci pre arzén neexistuje v európskej legislatíve stanovený presný limit pre rybie mäso, slovenské úrady si nechali vypracovať odborný posudok. Výsledky sú znepokojivé – dlhodobý príjem tejto látky je priamo spojený s rôznymi formami rakoviny. Štátna veterinárna a potravinová správa SR o tom informovala na sociálnej sieti.
„Dlhodobý príjem anorganického arzénu sa spája s celým radom nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie vrátane niektorých foriem rakoviny. Riziko bolo zhodnotené už pre deti a aj dospelých,“ upozorňuje ŠVPS.
Prísne zákazy
Kvôli pretrvávajúcemu riziku zostávajú na určených úsekoch rieky v platnosti prísne opatrenia. Rybári si svoje úlovky domov zobrať nesmú – povolený je výlučne lov formou „chyť a pusť“. V teréne sú osadené výstražné tabule, ktoré na toto nebezpečenstvo upozorňujú.
Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila, že kontrola rieky bude pokračovať aj počas celého roka 2026. Dovtedy platí jasné odporúčanie pre všetkých obyvateľov: ryby zo Slanej na tanier rozhodne nepatria.