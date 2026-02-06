PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!

BRATISLAVA – Radosť v rodine je obrovská! Influencerka Zuzana Plačková sa len pred pár hodinami stala dvojnásobnou mamou a fanúšikovia sledujú každý detail. Kým ona sama sa po pôrode ešte zotavuje, prvé slová prehovoril šťastný otecko René Strausz, ktorý sa s verejnosťou podelil o silné emócie z pôrodnej sály.
VIDEO Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková priviedla na svet dcérku: TAKTO vyzerá malá Ayana!
Zuzana priviedla na svet vytúženú dcérku Ayanu, a hoci si termín pôrodu nechávala až do poslednej chvíle pre seba, sľub, že „do nedele budú mať dve deti“, napokon dodržala. Po synovi Dionovi, narodenom v septembri 2022, sa tak rodina rozrástla o malú princeznú. Krátko po pôrode sa fanúšikovia dočkali nielen prvých záberov z nemocnice, ale aj úprimných slov Reného, ktorý priznal, že tento pôrod bol pre neho úplne iný než ten prvý.
„Dnešný deň si budem pamätať do konca života, aj by som chcel pochváliť moju ženu, lebo to, čo ona si vytrpela, celý ten proces, dnešný deň... Ja som sa len včera dozvedel, že budem pri pôrode, prvý pôrod som nebol, teraz som bol a fakt, láska, veľké uznanie, čo si zažila. Ja som sa dokonca viac bál možno, ako ty. A všetko prebehlo tak, ako malo, aj by som sa chcel poďakovať doktorom, sestričkám,“ vyjadril sa šťastný René. „Bolo to fakt krásne, emotívne a najhlavnejšie, čoho som sa obával, aby to bolo zdravučké, aby bolo všetko ok, čo našťastie bolo,“ dodal.
Zaujímavosťou je, že Plačková stihla ešte pred pôrodom založiť dcérke vlastný instagramový profil, ktorý v priebehu pár hodín nazbieral desaťtisíce sledovateľov. Fanúšikovia tak môžu sledovať prvé dni života malej Ayany takmer v reálnom čase. Zdá sa, že rodinka je konečne kompletná a Zuzana si naplno užíva svoje maminkovské šťastie. A podľa slov Reného? Toto je ich najkrajšia kapitola.