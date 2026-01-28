Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi

Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

REDMI Note 15 Pro+ 5G
REDMI Note 15 Pro+ 5G
Xiaomi prináša na slovenský trh novú sériu smartfónov REDMI Note 15, ktorá mení predstavu o tom, čo dokáže „stredná trieda“. Päť modelov – REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G a REDMI Note 15 – spája extrémnu odolnosť, špičkovú batériu, pokročilé fotoaparáty a aj veľmi priaznivé ceny.

Päť modelov, päť typov používateľov

  • REDMI Note 15 Pro+ 5G – vlajková loď série s najvyššou odolnosťou, najvýkonnejším procesorom, najrýchlejším nabíjaním a Xiaomi HyperAI.
  • REDMI Note 15 Pro 5G – takmer vlajkový štandard: 200 Mpx fotoaparát, top displej a extra odolná konštrukcia.
  • REDMI Note 15 Pro – pre tých, ktorí chcú odolnosť a Pro výbavu, no nepotrebujú 5G.
  • REDMI Note 15 5G – najtenší model série, ideálny pre tých, čo chcú 5G, ľahké telo a výborný displej.
  • REDMI Note 15 – dostupný model s veľkou batériou, 108 Mpx fotoaparátom a atraktívnou cenou.

Titánska odolnosť: keď telefón neriešiš, iba používaš

Séria REDMI Note 15 bola navrhnutá ako „outdoor“ spoločník do reálneho života – pády, voda, prach, vlhké prostredie, aj práca či dobrodružstvo v teréne. Najodolnejšie modely série REDMI Note 15 Pro+ 5G a Pro 5G. Skladajú sa z vystuženého stredového rámu REDMI Titan Structure. Aby bola odolnosť kompelxná, telefóny sú tiež vybavené prémiovým a odolným sklom Corning® Gorilla® Glass Victus® 2  a sú certifikované s normou SGS Premium Performance, čo je odolnosť voči tlaku, ohybu a pádu z výšky až 2,5 m. Nechýbajú ani certifikáty IP66 a IP68 s odolnosťou voči prachu a ponoreniu do vody.

Batérie novej generácie: viac rokov životnosti, menej času pri nabíjačke

Batérie novej generácie prinášajú viac rokov životnosti a menej času pri nabíjačke. Xiaomi v sérii REDMI Note 15 nasadzuje SiC (silikónovo‑uhlíkové) batérie, ktoré posúvajú výdrž aj životnosť na úroveň vlajkových modelov. Model REDMI Note 15 Pro+ 5G stavia výdrž na prvé miesto. Je vybavený 6 500 mAh SiC batériu s 10 % podielom SiC a vysokou hustotou energie v kompaktnom tele. Telefón je vybavený 100 W káblovým nabíjaním HyperCharge pre rýchle dobitie pri intenzívnom používaní a 22,5 W reverzným nabíjaním, vďaka ktorému môže telefón slúžiť ako powerbanka pre iné zariadenia. Výdrž je silnou stránkou celej série. REDMI Note 15 5G ponúka 5 520 mAh SiC batériu, zatiaľ čo REDMI Note 15 dostal masívnu 6 000 mAh batériu, ideálnu pre používateľov, ktorí chcú maximum výdrže za minimálnu cenu. Celá séria podporuje aj reverzné nabíjanie s výkonom 22,5 W alebo 18 W podľa modelu, takže slúchadlá, hodinky či druhý telefón jednoducho nabijete priamo zo smartfónu.

Fotoaparáty: od 200 Mpx po 108 Mpx, všetko s AI v hlavnej úlohe

Séria REDMI Note 15 cieli najmä na tých, čo fotia veľa a často – cestovanie, sociálne siete, šport, rodina či príroda. Modely REDMI Note 15 Pro+ 5G a Pro 5G sú vybavené 200 Mpx hlavným fotoaparátom s HPE senzorom a veľkým 1/1,4-palcovým snímačom, ponúkajú 2× a 4× zoom priamo v senzore bez výraznej straty detailov, technológiu DAG HDR a AI spracovanie pre realistické farby a vysoký dynamický rozsah. Vďaka podpore piatich ohniskových vzdialeností v rozsahu 23 – 92 mm v rámci jediného objektívu pokrývajú všetko od krajiny cez pouličnú fotografiu až po portréty a detaily.

Modely REDMI Note 15 5G a REDMI Note 15 prinášajú 108 Mpx hlavný fotoaparát s vysokou svetelnosťou a 3× optický teleobjektív, ktorý je ideálny na portréty aj detailné zábery bez digitálneho priblíženia, a ponúkajú univerzálne riešenie pre dennú fotografiu, rodinné momentky aj obsah na sociálne siete.

Naprieč celou sériou sú dostupné pokročilé AI funkcie: algoritmus pre ultračisté portréty s výrazným, ostrým objektom a prirodzeným rozmazaním pozadia, Dynamic Shots 2.0 pre efektné pohybové zábery bez zložitého nastavovania, priame zdieľanie na Instagram a jednoduché editovanie. Modely REDMI Note 15 Pro navyše disponujú AI kreatívnym asistentom, zatiaľ čo REDMI Note 15 5G a 15 ponúkajú AI nástroje pre každodennú úpravu obrazu. V celej sérii nechýbajú ani funkcie AI odstránenie odrazov a AI skrášlenie, ktoré prinášajú vylepšenia na jedno kliknutie.

Všestranný výkon pre každý deň

Séria REDMI Note 15 prináša výrazne vyšší výkon aj konektivitu. Vlajkový model REDMI Note 15 Pro+ 5G je vybavený procesorom Snapdragon® 7s Gen 4, ktorý zabezpečuje rýchle reakcie, plynulé hranie aj náročný multitasking. Využíva tiež systém chladenia Xiaomi IceLoop, jediné podobné riešenie chladenia v tejto cenovej kategórii, ktoré ponúka až trojnásobne efektívnejší odvod tepla, a technológiu Xiaomi HyperAI pre ešte inteligentnejší a personalizovaný používateľský zážitok.

Ďalšie modely série stavajú na novej generácii procesorov Snapdragon a MediaTek, vďaka čomu prinášajú lepšiu energetickú efektivitu, plynulejšiu grafiku a stabilnejší výkon. Všetky modely série podporujú asistenta Google Gemini a funkciu Circle to Search s Google, takže vyhľadávanie priamo na displeji je rýchle a nevyžaduje prepínanie medzi aplikáciami.

Prémiové displeje s vysokým jasom

Modely REDMI Note 15 Pro+ 5G a Pro 5G ponúkajú prémiový AMOLED 6,83" displej s vysokým jasom až 3 200 nitov, zatiaľ čo REDMI Note 15 Pro, 15 5G a 15 sú vybavené 6,77" takmer bezrámovým displejom.

V celej sérii nechýba 3 840 Hz PWM stmievanie a trojitá certifikácia ochrany zraku, vďaka čomu sú displeje komfortné na sledovanie aj večer či v tme.

Early Bird ponuka: top výbava za ceny, ktoré dlho nevydržia

V období od 20. 1. do 18. 2. 2026 sú všetky modely REDMI Note 15 dostupné za výrazne zvýhodnené uvádzacie ceny.

REDMI Note 15 Pro+ 5G

  • 12 GB + 512 GB:
    • štandardne: 499 €
    • Early Bird: 435 €
  • 8 GB + 256 GB:
    • štandardne: 449 €
    • Early Bird: 375 €

Bonus pre recenzentov:
Za recenziu telefónu REDMI Note 15 Pro+ 5G napísanú v období 20. 1. – 1. 3. získate navyše Xiaomi Air Fryer Essential 6L.

REDMI Note 15 Pro 5G

  • 12 GB + 512 GB:
    • štandardne: 409 €
    • Early Bird: 349 €
  • 8 GB + 256 GB:
    • štandardne: 369 €
    • Early Bird: 309 €

REDMI Note 15 Pro

  • 8 GB + 256 GB:
    • štandardne: 289 €
    • Early Bird: 249 €

REDMI Note 15 5G

  • 8 GB + 256 GB:
    • štandardne: 299 €
    • Early Bird: 269 €

REDMI Note 15

  • 8 GB + 256 GB:
    • štandardne: 229 €
    • Early Bird: 199 €
  • 6 GB + 128 GB:
    • štandardne: 209 €
    • Early Bird: 185 €

Ďalšie zo Zoznamu