AKTUÁLNE Súd v Pezinku po niekoľkých hodinách rozhodol o osude vulgárneho Bombica: Toto je VERDIKT!

PEZINOK - Aj v piatok 30. januára sú všetky objektívy nasmerované na súdne pojednávanie v Pezinku. Pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa tam totiž postavil z extrémizmu obžalovaný Daniel Bombic. Tento internetový aktivista čelí mnohým obvineniam a na súde má pravidelne podporovateľov z verejného a aj politického života. Tentokrát prišiel aj syn legendárneho a bývalého šéfa SNS zo Žiliny a nechýbala ani europoslankyňa za Smer-SSD. Súd napokon rozhodol.
VIDEO Bombic počas pojednávania na súde v Pezinku:
Aktualizované 15:23 - rozhodnutie súdu
Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku nakoniec po niekoľkých hodinách rozhodol o Bombicovej žiadosti o prepustenie z väzby. Tú napokon zamietol. Senát má za to, že po navnímaní všetkých dôkazových materiálov sa len zintenzívnila relevantnosť Bombicovej väzby a je primeraná. Rozhodol o tom tom senát Elišky Šnajderovej. Bombicov obhajca Lindtner voči rozhodnutiu podal sťažnosť. Bombic tak opäť putuje za mreže.
Aktualizované 12:04
Súd Bombica tiež upozornil, že skutky, týkajúce sa rozširovania publikácie Protokoly sionských mudrcov môžu byť posudzované ako zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd vzhľadom na závery znalca Mateja Medveckého. Obžalovaný má teraz lehotu päť pracovných dní na oboznámenie sa s touto skutočnosťou.
Aktualizované 10:54
Bombicov právny zástupca David Lindnter sa ešte pred vynesením rozsudku vyjadril pre médiá. Prokurátor podľa Lindtnera len recykloval svoje argumenty. "My sme podali žiadosť o prepustenie z väzby, prakticky je to už päť týždňov od právoplatného rozhodnutia, ktorým nám bola tá predchádzajúca zamietnutá. Ako ste dnes videli, pán prokurátor opäť recykloval iba skutočnosti, ktoré uviedol Najvyšší súd pred piatimi týždňami, avšak je potrebné povedať, že práve toto mechanické recyklovanie a stále udržiavanie väzby na základe tých istých dôvodov je neprijateľné a je to v rozpore aj s ústavou, ústavnými princípmi, ústavnými rozhodnutiami, rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a podobne," povedal novinárom Lindtner.
Aktualizované 10:32
Na súd do Pezinka prišla Bombica podporiť aj niekdajšia poslankyňa Romana Tabáková. Tá sa po vyhlásení prestávky a oznámení senátu o tom, že rozhodnutie o prípadnom prepustení z väzby si verejnosť vypočuje po 15:00 hodine, rozplakala a po boku europoslankyne Laššákovej sa vybrali z pojednávacej miestnosti preč.
Bývalú poslankyňu uprostred silných emócií podporovala europoslankyňa Judita Laššáková zo Smeru. Tá jej dokonca požičala svoje slnečné okuliare.
Tabáková si ešte predtým celý priebeh pojednávania natáčala na mobil.
Bombica prišla podporiť Laššáková aj Slota
Na pojednávaní s Danielom Bombicom, obžalovaným z extrémistických trestných činov, sa v piatok 30. januára objavili europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SSD) ale aj syn Jána Slotu Pavol Slota, ktorý vedie svoju vlastnú stranu DOMOV - národná strana.
Pozrite si ďalšie zábery z piatkového pojednávania v Pezinku s Bombicom:
Sudcovia už vo štvrtok vykonali viacero dôkazov. Išlo napríklad o znalecký posudok z odboru kriminalistickej informatiky či videá, v ktorých mal Daniel Bombic podľa obžaloby podnecovať k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti či nebezpečne elektroniky obťažovať. Na štvrtkovom pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku vypovedal aj znalec.
Z extrémizmu obžalovaný Bombic prišiel opäť vysmiaty a v dobrej nálade
Toto pojednávanie pokračuje aj v piatok 30. januára a verejnosť s napätím očakáva, či sa Bombic dostane alebo nedostane na slobodu. Stále však pôjde len o rozsudok prvostupňového súdu a hlavné slovo bude mať až Najvyšší súd SR.
V minulosti boli na Daniela Bombica vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Obžalobu na Daniela B. podal prokurátor začiatkom júla 2025.