ŠIALENÁ nevesta šokuje svet NEHORÁZNOU požiadavkou: ZAKÁZALA jej otehotnieť, kým sama nepovie ÁNO!

USA - Budúca nevesta vyvolala na sociálnych sieťach vlnu pobúrenia po tom, čo sa verejne pýtala, či je fér požiadať hlavnú družičku, aby si dala pauzu v snažení o dieťatko kvôli jej svadbe v zahraničí. O to šokujúcejšie je, že kamarátka má za sebou nevydarené tehotenstvo a s touto smutnou skúsenosťou sa nedokáže vyrovnať.
Príspevok na Reddite, v ktorom sa rozrušená nevesta pýta čitateľov, či je v poriadku, ak požiada družičku, aby kvôli jej svadbe odložila tehotenstvo, vyvolal vlnu pobúrenia. Zarážajúce bolo aj to, keď uviedla, že sa tejto kamarátke nešťastne skončilo prvé tehotenstvo a v súčasnosti to veľmi ťažko prežíva. Nevesta ďalej vysvetlila, že jej veľký deň bude prebiehať v zahraničí. Počas tehotenstva by bol teda potrebný väčší časový priestor, aby sa jej kamarátka mohla tejto udalosti zúčastniť.
„Cesta trvá približne desať hodín. Aký je váš názor?“ spýtala sa čitateľov.
Mnohí sa okrem prejavov pobúrenia pýtali aj na to, či nejde len o provokáciu alebo „trolling“. Jeden z komentujúcich napísal: „Toto je absolútne šialené. Nemáš právo žiadať ľudí, aby prestali žiť svoj život kvôli jednému dňu, ktorý ťa čaká.“ Druhý pokračoval: „Už samo o sebe je šialené žiadať ľudí, aby cestovali desať hodín kvôli svadbe. Táto nevesta úplne stratila pojem o tom, že aj ostatní majú svoje vlastné životy.“ Tretí napísal: „Úprimne sa čudujem, ako si takíto ľudia vôbec dokázali nájsť priateľov. Ako?“ Nie je to však po prvý raz, čo nevesta pobúrila verejnosť svojimi svadobnými požiadavkami.
Ak nedonesie darček, tak bude platiť
Jedného svadobného hosťa šokovalo, keď mu oznámili, že bude musieť zaplatiť „poplatok za miesto“ vo výške 36 libier (41,78 eur), ak nepríde s darom pre nevestu a ženícha. So svojím príbehom sa podelil na Reddite a napísal: „Bol som na svadbe, kde pár žiadal dary a aj hotovosť (čo je už samo o sebe odvážne), no navyše pridal poznámku k RSVP, že každý, kto neprinesie dar, bude musieť zaplatiť ‘poplatok za miesto’, aby pokryli náklady na jedlo.“ Aby od hostí získali peniaze, umiestnili pri vchode QR kód služby Venmo a zároveň pripravili aj pokladničku na hotovosť. Hosť opísal, že mnohí z prítomných hostí nevedeli, či to pár myslí vážne, keďže išlo o mimoriadne nezvyčajné správanie. „Teta nevesty sa spýtala, či je to vtip. Nebol.“