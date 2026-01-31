Šokujúce varovanie experta: Západ by sa mal pripraviť na Putinovu smrť! Hrozí TOTÁLNY chaos

MOSKVA - Ruský prezident sa blíži k veku, ktorý sa v histórii Kremľa ukázal ako kritický. Podľa západného experta sa éra Vladimira Putina nemusí skončiť prevratom ani atentátom, ale biologicky – a Západ by sa mal pripraviť na to, čo príde potom.
Vek, ktorý v Kremli veľa neodpúšťa
Začiatkom októbra 2026 dovŕši Vladimir Putin 74 rokov. Práve tento vek je podľa historických štatistík hranicou, ktorú mnohí ruskí lídri v minulosti neprekročili. Putin je pritom najdlhšie vládnucim vládcom Ruska od čias Josifa Stalina.
Otázka dnes neznie, či sa jeho éra skončí, ale ako a kedy.
Najpravdepodobnejší scenár nie je prevrat
Podľa Dr. Johna Kennedyho, šéfa programu pre Rusko a Euráziu v RAND Europe, je násilná zmena moci v Rusku málo pravdepodobná. Svoj názor vysvetlil v rozhovore pre britský denník Daily Mail.
Kennedy upozorňuje, že Putin si za roky vlády vybudoval systém extrémnej osobnej lojality. Kľúčové pozície obsadili jeho dlhoroční spojenci a bývalí kolegovia, čím sa akýkoľvek vnútorný odpor prakticky paralyzoval.
„Najpravdepodobnejší scenár je, že Putin zomrie vo funkcii. Až potom sa začnú skutočné mocenské boje,“ konštatuje expert.
Ani smrť Navaľného systémom neotriasla
Ako pripomína Kennedy, ani smrť opozičného lídra Alexeja Navaľného nevyvolala v Rusku masovejší odpor. Neprišli protesty v regiónoch, neozvali sa politické strany ani elity.
Tvrdé potláčanie opozície, kontrola médií a represívne zákony podľa experta vytvorili prostredie, v ktorom je prevrat takmer nerealizovateľný.
Atentát nie je vylúčený, hrozba však neprichádza z Moskvy
Hoci Kennedy považuje prevrat za nepravdepodobný, úplne nevylučuje atentát. Riziko však nevidí v moskovských kruhoch, ale skôr v chudobnejších regiónoch krajiny.
Práve odtiaľ pochádza veľká časť vojakov nasadených na Ukrajine. Sociálne rozdiely medzi Moskvou a zvyškom Ruska sa prehlbujú a presmerovanie zdrojov do vojny môže podľa neho vytvárať výbušné napätie.
„Existuje zásadný rozdiel medzi životom v Moskve a životom v ruských regiónoch,“ upozorňuje Kennedy.
Zdravotné otázniky a miznutia z verejnosti
Pozornosť expertov priťahuje aj fakt, že Putin sa čoraz menej objavuje na verejnosti. Podľa Kennedyho môže ísť o kombináciu zdravotných problémov, vyčerpania a rastúcej paranoje.
Napriek rozsiahlej ochrane podľa neho platí, že nikto nie je úplne nedotknuteľný. Stačí jeden človek s dostatočnou motiváciou a osobnou krivdou.
Západ by nemal byť zaskočený
Kennedy varuje, že smrť Vladimira Putina by mohla spustiť prudké a chaotické mocenské zápasy. Ruské elity by sa museli rýchlo dohodnúť na novom rozložení síl, pričom výsledok nie je vôbec jasný.
„Môže ísť o prechod riadený jeho okolím, ale aj o demokratické povstanie či vojenský zásah. Na všetky tieto možnosti sa treba pripravovať,“ zdôrazňuje expert.
Podľa neho je Rusko v strednodobom horizonte zrelé na zmenu, no jej podoba bude rozhodujúca pre stabilitu celej Európy.
Koniec jednej éry, začiatok neistoty
Putinov odchod – nech už príde akokoľvek – nebude podľa odborníkov znamenať automatický obrat k demokracii. Skôr otvorí obdobie neistoty, v ktorom sa rozhodne o ďalšom smerovaní Ruska.
A práve na tento moment by mal byť Západ pripravený skôr, než nastane.