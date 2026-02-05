Tragédia na lyžovačke! Claudia sa náhle zrútila na svahu a zomrela: Posledné FOTO, z ktorého mrazí

L´AQUILA - Výlet na lyžovačku sa pre 36-ročnú Claudiu Luberti skončil tragédiou. Zdravotná sestra sa náhle zrútila na svahu a napriek okamžitej pomoci sa ju nepodarilo zachrániť. Pitva ukázala, že zomrela na náhle zlyhanie srdca.
Talianskom otriasla náhla smrť 36-ročnej zdravotnej sestry Claudie Luberti, ktorá skolabovala len niekoľko hodín po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnila usmiate selfie zo svahu. Fotografia zachytávala Claudiu a jej priateľku v lyžiarskom oblečení s panorámou zasnežených hôr v pozadí. V rohu zrkadla sa pritom objavil aj nápis, ktorý dnes pôsobí až predtuchovo: „Život môže ísť z kopca – trik je vedieť zvládnuť zostup.“
Claudia zdieľala fotografiu v sobotu (31. 1.) popoludní okolo 16. hodiny. O niekoľko hodín neskôr, v spoločnosti priateľov pred cestou domov, sa náhle zrútila, píše portál Il Capoluogo. Záchranári dorazili do lyžiarskeho strediska Campo Felice v oblasti Rocca di Cambio v Abruzze v priebehu niekoľkých minút, no napriek dlhému oživovaniu sa ju nepodarilo zachrániť.
Zlyhalo jej srdce
Smrť spôsobilo náhle zlyhanie srdca, potvrdila pitva. Už krátko po tragédii sa predpokladalo, že ide o prirodzenú príčinu, čo teraz odborné vyšetrenie potvrdilo. Na definitívne závery však budú potrebné ešte ďalšie technické analýzy. Podľa prvotných zistení chlad nezohral rozhodujúcu úlohu – hoci teploty boli nízke, nešlo o extrémne podmienky.
Podľa výpovedí priateľov a svedkov Claudia len pomaly schádzala po miernom zasneženom svahu. Po tom, čo zišla dole, sa bez problémov postavila, no vzápätí sa náhle zrútila. Priebeh udalosti tak potvrdzuje, že išlo o úplne nečakaný a náhly zdravotný kolaps.
Zdrvená rodina a priatelia
Claudia žila v meste Zagarolo neďaleko Ríma a do Campo Felice pricestovala v ten istý deň ráno. Od roku 2022 pracovala ako zdravotná sestra v rímskej nemocnici, kde sa venovala starostlivosti o pacientov. "Claudia bola dcéra, sestra, neter a výnimočná priateľka, taká, aké sa len zriedka objavia a keď odídu, zanechajú po sebe ohlušujúce ticho. Mala veľa vášní, ale jej najväčšou láskou boli knihy. Byť zdravotnou sestrou bolo pre ňu zdrojom hrdosti, pretože jej to umožňovalo neustále sa starať o druhých," opisujú Claudiu rodina a priatelia.
Na sociálnych sieťach sa po tragédii objavili desiatky emotívnych odkazov. „Bola vzácnym svetlom, ktoré dokázalo rozžiariť svet svojím úsmevom a energiou,“ napísala na sociálnej sieti jej priateľka Anna Lisa.
„Budeš nám veľmi chýbať, Cla – tvoj smiech, tvoj úsmev a tvoj nekonečne pozitívny duch. Budú mi chýbať aj naše debaty o Dexterovi, ktoré nás spájali, aj keď sme boli ďaleko,“ odkazuje Claudii do neba jej ďalší priateľ Stefano.