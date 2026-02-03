Obrovská tragédia v Prešove: Iba 2-mesačné dievčatko zomrelo po návrate z nemocnice!

PREŠOV – Radosť z nového života vystriedal neopísateľný žiaľ a bolesť. Iba dvojmesačné dievčatko zomrelo len niekoľko hodín po tom, čo ho rodičia priviezli na detský urgent v Prešove so silnými bolesťami. Hoci ich lekári ubezpečili, že je všetko v poriadku, nad ránom prišiel šok, na ktorý ich nikto nepripravil.
Všetko sa to začalo nenápadne, no o to intenzívnejšie. Malá Kata začala trpieť bolesťami brucha, ktoré sprevádzal neutíchajúci, srdcervúci plač. Rodičia, ktorí videli, že ich dcérka nie je vo svojej koži, neváhali ani sekundu. Privolali záchranku, ktorá ich okamžite transportovala na detský urgentný príjem do prešovskej nemocnice. Informuje o tom televízia Markíza.
V nemocnici prebehli štandardné vyšetrenia. Podľa slov zdrvených rodičov im personál oznámil, že dievčatko je v poriadku a výsledky nevykazujú žiadne anomálie. S týmto vedomím ich lekári poslali domov. Nikto v tej chvíli netušil, že ide o ich posledné spoločné hodiny.
Zvrat, ktorý rodinu poznačí na celý život, nastal nad ránom. Keď sa matka vybrala k dievčatku, zostala v šoku. Jej dcérka už nereagovala na žiadne podnety. „Išla som do kočiara pozrieť, brala som ju na ruky, že prečo vôbec nereaguje. Videla som, že mala oči otvorené, bledú tvár. Už bola mŕtva. Strýko ju oživoval, no už sa nedalo nič robiť,“ uviedli zdrvení rodičia. Dievčatko, ktoré malo celý život pred sebou, pochovali už deň po jeho tragickom úmrtí.