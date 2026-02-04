Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Zabudnite na kávu! Kellie má iný spôsob, ako vypnúť: Stačí pár minút PIKANTNEJ zábavy a som LEPŠIA mama

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Štyridsaťpäťročná Kellie, vydatá matka troch detí zo severného Londýna, priznala netradičný rituál, o ktorom by jej okolie nemalo ani tušenia. Krátke sledovanie porna jej podľa vlastných slov pomáha uvoľniť sa, zvládať stres a byť pokojnejšou a pozornejšou mamou.

Keď sa ručičky hodín blížia k 14:45, Kellie siaha po mobile. Nie preto, aby skontrolovala správy zo školy, ale aby si dopriala pár minút „času pre seba“. Krátke sledovanie porna jej podľa vlastných slov pomáha zbaviť sa napätia a naladiť sa na popoludnie s deťmi, píše portál The Sun.

Zabudnite na kávu! Kellie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

„Nikto si nezaslúži mamu, ktorá je nervózna a podráždená hneď, ako vyjde dieťa zo školy,“ hovorí Kellie, ktorá pracuje ako marketingová manažérka pre charitu a často pracuje z domu. „Po pár minútach som pokojná, uvoľnená a úprimne sa teším, keď mi deti rozprávajú o svojom dni.“

Intimita v manželstve išla bokom

Hoci je šťastne vydatá už 11 rokov, priznáva, že po narodení detí šla intimita v manželstve bokom. Únava, pracovný stres a pandémia spôsobili, že sa ich sexuálny život výrazne utlmil. Práve počas lockdownu v roku 2020 si prvýkrát uvedomila, že porno má doslova na dosah ruky – v mobile.

Zabudnite na kávu! Kellie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Odvtedy sa z náhodného impulzu stal pravidelný zvyk. Kellie si sledovanie porna plánuje do prestávok počas pracovného dňa alebo v čase, keď je doma sama. „Je to rýchly spôsob, ako uvoľniť sexuálne napätie. Trvá to pár minút a môžem fungovať ďalej,“ vysvetľuje.

Vraj je pokojnejšia a lepšie zvláda stres

Zároveň si však uvedomuje, že ide o tému, ktorá je medzi ženami – najmä matkami – stále tabu. „Keby som to povedala kamarátkam, boli by zhrozené. Keď jedna z nich spomenula, že jej partner sleduje porno, ostatné reagovali, akoby to bolo niečo neprijateľné. Vtedy som si uvedomila, že ja sa priznať nemôžem.“

Hoci Kellie tvrdí, že ju sledovanie porna robí pokojnejšou a lepšie zvláda stres z práce aj rodinného života, priznáva aj pocity viny. Najmä kvôli etickej stránke niektorých videí a obavám, že jej hranice sa časom posúvajú. „Snažím sa vyberať si len obsah, ktorý pôsobí dobrovoľne a nie je ponižujúci. Sú veci, ktoré by som nikdy nepozerala,“ dodáva.

HAZARD so zdravím kvôli chvíľke vzrušenia? Tisíce ľudí priznávajú: TOTO by sme už nikdy neopakovali! Prečítajte si tiež

HAZARD so zdravím kvôli chvíľke vzrušenia? Tisíce ľudí priznávajú: TOTO by sme už nikdy neopakovali!

So sledovaním nemá v pláne prestať

Odborníci však upozorňujú, že pornografia môže fungovať podobne ako iné rýchle zdroje dopamínu. Psychologička Emma Kenny radí vnímať ju skôr ako občasnú odmenu než každodenný automatický návyk a zamyslieť sa nad tým, čo človeka k nej vedie – či ide o stres, nudu alebo problémy vo vzťahu. Kellie zatiaľ nemá v pláne so sledovaním prestať, no želala by si, aby sa za to nemusela hanbiť. „Mám pocit, že veľa žien robí to isté, len o tom mlčia. Možno raz príde deň, keď sa o tom budeme môcť rozprávať otvorene – zatiaľ však svoje tajomstvo radšej skrývam.“

Viac o téme: StresMamaRodičovstvoPorno
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ostrov, ktorý v navigácii
Ostrov, ktorý v navigácii nenájdete! Skrýva DESIVÉ tajomstvo NAJNEBEZPEČNEJŠEJ biologickej zbrane histórie
Zaujímavosti
Mimozemšťania v mraze? NASA
Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!
Zaujímavosti
Videli ste to?
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Zaujímavosti
Koniec jaziev? Vedci zo
Koniec jaziev? Vedci zo Stanfordu prišli na to, ako preprogramovať bunky: Po rane nezostane žiadna stopa!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na unikátnej prehliadke MIKLOSKO SOIRÉE žiarili manželia Gáboríkovci aj sexy Emma Drobná
Na unikátnej prehliadke MIKLOSKO SOIRÉE žiarili manželia Gáboríkovci aj sexy Emma Drobná
Feminity TV
Tréner Michaloviec Anton Šoltis pred začiatkom jarnej časti Niké ligy
Tréner Michaloviec Anton Šoltis pred začiatkom jarnej časti Niké ligy
Šport
Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska k aktuálnej politickej situácii
Správy

Domáce správy

Boris Susko a Maroš
Rezort spravodlivosti považuje vyjadrenia Žilinku o boji proti korupcii za politizujúce
Domáce
Ilustračné foto
Záchranári nesúhlasia so zmenou systému záchraniek: Majú podporu od samospráv
Domáce
Medzi Ficom a Žilinkom
Medzi Ficom a Žilinkom to vrie! Premiér REAGUJE na slová generálneho prokurátora
Domáce
Detva v roku 2025: Viac dievčat medzi novorodencami, prisťahovali sa aj noví obyvatelia
Detva v roku 2025: Viac dievčat medzi novorodencami, prisťahovali sa aj noví obyvatelia
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Sloboda na dvoch kolesách: Irán konečne povolil ženám jazdu na motocykloch!
Zahraničné
Petr Macinka a Petr
Most je spálený: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých Čechov, tvrdí Macinka
Zahraničné
FOTO Babiš ide v Macronových
Babiš ide v Macronových šľapajách: KRV pred kamerami, premiérovi sa stalo úplne to isté!
Zahraničné
Ilustračné foto
Na Cypre našli mŕtveho ruského podnikateľa: Jeho totožnosť potvrdili testy DNA
Zahraničné

Prominenti

Zábery z videoklipu Liny
Fanúšičky Kristiána Barana to nepredýchajú: INTÍMNOSTI so známou speváčkou!
Domáci prominenti
Chappell Roan, Grammy 2026
Fotka šiat visiacich na bradavkách obletela svet: Ľudia jej nakladajú a ona? Na toto nie ste pripravení
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Keď sa
Premiéra Keď sa zhasne: Totálne INÝ Maštalír, Polnišová ukázala mamu a... Vykúkajúca podprsenka!
Domáci prominenti
Brooklyn Beckham a Nicola
Svokor Brooklyna Beckhama VYBUCHOL: Rodinné hádky patria mimo internet!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na kávu! Kellie
Zabudnite na kávu! Kellie má iný spôsob, ako vypnúť: Stačí pár minút PIKANTNEJ zábavy a som LEPŠIA mama
Zaujímavosti
Ostrov, ktorý v navigácii
Ostrov, ktorý v navigácii nenájdete! Skrýva DESIVÉ tajomstvo NAJNEBEZPEČNEJŠEJ biologickej zbrane histórie
Zaujímavosti
Videli ste to?
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Zaujímavosti
Jedna noha streda, druhá
Jedna noha streda, druhá štvrtok: Exotický ostrov Taveuni leží na dátumovej hranici
dromedar.sk

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!

Šport

Fantastická forma pred blížiacimi sa hrami v Cortine: Slovenka sa stala víťazkou zjazdu!
Fantastická forma pred blížiacimi sa hrami v Cortine: Slovenka sa stala víťazkou zjazdu!
Parašport
ZOH 2026 Toto sa nestalo už 28 rokov: Adam Hagara sa na olympiáde zapíše do histórie
ZOH 2026 Toto sa nestalo už 28 rokov: Adam Hagara sa na olympiáde zapíše do histórie
ZOH 2026 Miláno Cortina
Šramková narazila na domáci talent: Česko-slovenský súboj sa skončil debaklom
Šramková narazila na domáci talent: Česko-slovenský súboj sa skončil debaklom
WTA
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (streda, 4. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (streda, 4. februára)
Program ZOH 2026

Auto-moto

Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava

Kariéra a motivácia

Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb

Technológie

Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Bezpečnosť
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Armádne technológie
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Bezpečnosť
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Aplikácie a hry

Bývanie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Pre kutilov

Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Na unikátnej prehliadke MIKLOSKO SOIRÉE žiarili manželia Gáboríkovci aj sexy Emma Drobná: Fero Mikloško stavia na intimitu a výnimočnosť
Móda
VIDEO: Na unikátnej prehliadke MIKLOSKO SOIRÉE žiarili manželia Gáboríkovci aj sexy Emma Drobná: Fero Mikloško stavia na intimitu a výnimočnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Babiš ide v Macronových
Zahraničné
Babiš ide v Macronových šľapajách: KRV pred kamerami, premiérovi sa stalo úplne to isté!
Medzi Ficom a Žilinkom
Domáce
Medzi Ficom a Žilinkom to vrie! Premiér REAGUJE na slová generálneho prokurátora
Šokujúce VIDEO z Tatier:
Domáce
Šokujúce VIDEO z Tatier: Turisti nechceli veriť vlastným očiam... Rodičia roka, verejnosť je pobúrená!
Slovenský občan Martin Grundza
Zahraničné
Desivý incident v Írsku: Hromadná bitka sa zvrhla! Slovák Martin bodol muža nožom priamo do krku

Ďalšie zo Zoznamu