Zabudnite na kávu! Kellie má iný spôsob, ako vypnúť: Stačí pár minút PIKANTNEJ zábavy a som LEPŠIA mama

LONDÝN - Štyridsaťpäťročná Kellie, vydatá matka troch detí zo severného Londýna, priznala netradičný rituál, o ktorom by jej okolie nemalo ani tušenia. Krátke sledovanie porna jej podľa vlastných slov pomáha uvoľniť sa, zvládať stres a byť pokojnejšou a pozornejšou mamou.
Keď sa ručičky hodín blížia k 14:45, Kellie siaha po mobile. Nie preto, aby skontrolovala správy zo školy, ale aby si dopriala pár minút „času pre seba“. Krátke sledovanie porna jej podľa vlastných slov pomáha zbaviť sa napätia a naladiť sa na popoludnie s deťmi, píše portál The Sun.
„Nikto si nezaslúži mamu, ktorá je nervózna a podráždená hneď, ako vyjde dieťa zo školy,“ hovorí Kellie, ktorá pracuje ako marketingová manažérka pre charitu a často pracuje z domu. „Po pár minútach som pokojná, uvoľnená a úprimne sa teším, keď mi deti rozprávajú o svojom dni.“
Intimita v manželstve išla bokom
Hoci je šťastne vydatá už 11 rokov, priznáva, že po narodení detí šla intimita v manželstve bokom. Únava, pracovný stres a pandémia spôsobili, že sa ich sexuálny život výrazne utlmil. Práve počas lockdownu v roku 2020 si prvýkrát uvedomila, že porno má doslova na dosah ruky – v mobile.
Odvtedy sa z náhodného impulzu stal pravidelný zvyk. Kellie si sledovanie porna plánuje do prestávok počas pracovného dňa alebo v čase, keď je doma sama. „Je to rýchly spôsob, ako uvoľniť sexuálne napätie. Trvá to pár minút a môžem fungovať ďalej,“ vysvetľuje.
Vraj je pokojnejšia a lepšie zvláda stres
Zároveň si však uvedomuje, že ide o tému, ktorá je medzi ženami – najmä matkami – stále tabu. „Keby som to povedala kamarátkam, boli by zhrozené. Keď jedna z nich spomenula, že jej partner sleduje porno, ostatné reagovali, akoby to bolo niečo neprijateľné. Vtedy som si uvedomila, že ja sa priznať nemôžem.“
Hoci Kellie tvrdí, že ju sledovanie porna robí pokojnejšou a lepšie zvláda stres z práce aj rodinného života, priznáva aj pocity viny. Najmä kvôli etickej stránke niektorých videí a obavám, že jej hranice sa časom posúvajú. „Snažím sa vyberať si len obsah, ktorý pôsobí dobrovoľne a nie je ponižujúci. Sú veci, ktoré by som nikdy nepozerala,“ dodáva.
So sledovaním nemá v pláne prestať
Odborníci však upozorňujú, že pornografia môže fungovať podobne ako iné rýchle zdroje dopamínu. Psychologička Emma Kenny radí vnímať ju skôr ako občasnú odmenu než každodenný automatický návyk a zamyslieť sa nad tým, čo človeka k nej vedie – či ide o stres, nudu alebo problémy vo vzťahu. Kellie zatiaľ nemá v pláne so sledovaním prestať, no želala by si, aby sa za to nemusela hanbiť. „Mám pocit, že veľa žien robí to isté, len o tom mlčia. Možno raz príde deň, keď sa o tom budeme môcť rozprávať otvorene – zatiaľ však svoje tajomstvo radšej skrývam.“