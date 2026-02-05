Najvplyvnejšia postava iránskej opozície sa zúčastní na Mníchovskej konferencii

MNÍCHOV - Syn posledného iránskeho šacha a predstaviteľ opozície v exile Rezá Pahlaví by sa mal na budúci týždeň zúčastniť na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Agentúra DPA o tom informovala vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Organizátori pre DPA uviedli, že 65-ročný Pahlaví potvrdil svoju účasť na konferencii, ktorá sa koná od 13. do 15. februára a na ktorej sa stretnú poprední politickí lídri a bezpečnostní experti. Iránska vláda bola na podujatie pôvodne pozvaná tiež, ale po násilnom potlačení protivládnych protestov, ktoré si vyžiadali tisíce mŕtvych, túto pozvánku zrušili.
Demonštrácie podporil
Pahlaví je podľa DPA považovaný za najznámejšiu a najvplyvnejšiu postavu iránskej opozície v zahraničí a protivládne demonštrácie podporil. Jeho fotografie sa objavili na zhromaždeniach na podporu iránskeho protestného hnutia aj v Nemecku. V sobotu 14. februára je v Mníchove naplánovaný protest so sloganom „Ľudské práva a sloboda v Iráne. Medzinárodná solidarita s iránskym ľudom“. Pahlaví na sociálnych sieťach vyzval na účasť na tomto zhromaždení. Organizátori chcú podľa DPA zmobilizovať až 100.000 ľudí.
Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa očakáva účasť viac ako 60 svetových lídrov a okolo 100 ministrov zahraničných vecí a obrany. Pahlaví sa naposledy zúčastnil na tomto podujatí v roku 2023. Podrobnosti o jeho plánovaných vystúpeniach v tomto roku zatiaľ nie sú známe.