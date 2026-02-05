Šokujúce priznanie bývalého markizáka: PRAVÝ dôvod, prečo som moderoval!

BRATISLAVA - Kontroverzný Tomy Kotty opäť rozvíril vody! Spevák vydáva nový singel Rolling Stone a tvrdí, že ak ho chcete pochopiť, stačí si vypočuť práve túto skladbu.
Tomáš Drahoš, ktorého všetci poznajú pod menom Tomy Kotty vypustil do sveta nový singel Rolling Stone a netají sa tým, že ide o jednu z jeho najosobnejších skladieb. V hudobnej novinke ide doslova s kožou na trh. „Myslím si, že konkrétne táto pesnička je úplne najviac charakteristická pre mňa… keď si to niekto vypočuje, tak je to celé ja.“ Spevák a bývalý účastník reality show však za roky vo svete šoubiznisu ukázal rôzne svoje podoby a rozhodne sa nehral na svätuškára. „Je to taký valiaci sa kameň. Snažím sa opisovať v tých skladbách hlavne to, ako reálne žijem, ako fungujem… a nesnažím sa prikrášľovať. Takže Rolling Stone mi prišlo ako najslušnejšia verzia ako to povedať.“
Kotty tentokrát spojil sily s českým spevákom Jaroslavom Oláhom a producentom Maxom Miklošom a rozhodne neostanú iba pri jednej skladbe. Táto hudobná trojka spoločne rozbieha projekt Chalani, z ktorého má byť spoločné EP. A prečo práve Oláh? „Je to vynikajúci český spevák, myslím, že aj veľmi úspešný. A za mňa je to krok dopredu, že môžem pracovať s niekým, kto je lepší ako ja a niečo sa priučiť. Túto príležitosť si vážim,“ neskrýva nadšenie Kotty, ktorý sa rozhodol naplno sa venovať hudbe.
Do povedomia sa však dostal najmä vďaka reality show Farma a rôznym škandálom, ktoré nasledovali po jej skončení. Ako však prezradil, dôvod jeho účasti v show mal viesť k jedinému cieľu. „Ukázal som sa hlavne kvôli tomu, že som rozbehol spev. To, že k tomu dopomohli iné veci, ako som si myslel, som v tej dobe tušiť nemohol. Nechtiac som skončil ako moderátor v Markíze… ale aj to sa vyriešilo a konečne sa môžem venovať naplno tomu, čo chcem robiť.“ Kotty je známy svojou otvorenosťou a servítku pred ústa si dáva málokedy. Otázkou teda je, či ešte existuje niečo, čo zo svojho života stále tají… a toto je jeho odpoveď.