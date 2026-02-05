ŠOKUJÚCI nález na východe Slovenska: V dome objavili mŕtve telo muža v kaluži krvi

(Zdroj: Topky)
HENCLOVÁ - Slovenskom otriasla ďalšia tragédia. V kuchyni domu v Henclovej našli mŕtveho muža, pri ktorom údajne ležala sekera.
O udalosti na východe Slovenska v okrese Gelnica informuje web TV Markízy. V obci Henclová mali v jednom z rodinných domov objaviť vo štvrtok (5. 2.) ráno telo muža bez známok života. Políciu mal privolať brat obete, ktorý býva s nebohým mužom v spoločnej domácnosti. Podľa zverejnených informácií mal ležať v kuchyni v kaluži krvi. Na zemi vedľa neho bola údajne sekera.
Správu budeme aktualizovať.