Z 39 sekúnd na minúty? TENTO jednoduchý trik radikálne predĺži výkon v posteli! Vaša partnerka vás nespozná

USA - Muži si často myslia, že kegelove cviky sú určené výhradne ženám po pôrode. Odborníci však upozorňujú, že práve pravidelné posilňovanie panvového dna môže výrazne zlepšiť erekciu, kontrolu ejakulácie aj intenzitu orgazmu – a stačí na to len jedna minúta denne.
Podľa londýnskeho konzultanta urológa Dr. Ashwina Sridhara zohrávajú svaly panvového dna kľúčovú úlohu v mužskom sexuálnom zdraví. „Tieto svaly fungujú ako akási hamaka, ktorá podopiera vnútorné orgány. Keď sú silné, pomáhajú udržať krv v penise, čím podporujú pevnejšiu a dlhšie trvajúcu erekciu,“ vysvetľuje odborník pre portál Metro.
Silnejšie svaly = lepší orgazmus
Okrem erekcie majú kegelove cviky vplyv aj na ejakuláciu. Posilnené panvové dno umožňuje mužom lepšie kontrolovať ejakulačný reflex, čo môže pomôcť pri predčasnej ejakulácii a zároveň viesť k intenzívnejším orgazmom.
Tieto tvrdenia podporuje aj štúdia zverejnená v odbornom časopise Therapeutic Advances in Urology. Výskumníci sledovali 40 mužov trpiacich predčasnou ejakuláciou, ktorí tri mesiace cvičili panvové dno trikrát týždenne. Výsledok? Až 83 % mužov dokázalo oddialiť ejakuláciu na viac než dve minúty, pričom na začiatku zvládli v priemere len 39 sekúnd. „Cvičenia viedli k lepšiemu uvedomeniu si vlastného tela, zvýšili sebavedomie a pocit kontroly,“ uviedli autori štúdie.
Prečo je panvové dno pre mužov dôležité?
Sila týchto svalov prirodzene klesá s vekom, najmä po päťdesiatke. Negatívne ju ovplyvňuje aj nadváha, nedostatok pohybu, fajčenie či niektoré zdravotné problémy. Oslabené panvové dno sa môže prejaviť nielen horším sexuálnym výkonom, ale aj problémami s únikom moču.
Britská asociácia urologických chirurgov (BAUS) odporúča jednoduchý postup:
- Sadnite si alebo si ľahnite do pohodlnej polohy
- Uvoľnite stehná, zadok a brucho
- Stiahnite svaly okolo konečníka a močovej trubice (ako keby ste chceli zadržať vetry a močenie)
- Držte napätie 5 sekúnd, potom pomaly uvoľnite
- Opakujte 8 až 10-krát
- Následne urobte 10 rýchlych, krátkych stiahnutí
Celé cvičenie zopakujte 4 až 5-krát denne. Výsledky sa nemusia dostaviť okamžite – maximálny efekt sa často prejaví až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch pravidelného tréningu.
Častý, no prehliadaný problém
Predčasná ejakulácia patrí medzi najčastejšie sexuálne poruchy u mužov a počas života sa s ňou stretne približne 30 % mužov. Príčinou môžu byť stres, psychické napätie, problémy vo vzťahu, ale aj zdravotné faktory, napríklad zväčšená prostata. Odborníci upozorňujú, že v prípade pretrvávajúcich ťažkostí je vždy vhodné vyhľadať lekára. Kegelove cviky však môžu byť jednoduchým, nenáročným a prirodzeným prvým krokom k lepšiemu sexuálnemu aj celkovému zdraviu.