Moderátor Jan Kraus bojuje s vážnymi zdravotnými ťažkosťami: Jeho srdce bije príliš pomaly

PRAHA - Známy český moderátor Jan Kraus (72) opäť zápasí so závažnými problémami so srdcom! Pred dvoma rokmi podstúpil operáciu kvôli arytmii, no jeho zdravotný stav sa nezlepšil.
Podľa slov lekárov bije jeho srdce príliš pomaly. „Moja lekárka mi povedala, že mám nejakú arytmiu, poslala ma na meranie. O rok ma znova skontrolovala a povedala, že sa to zhoršilo,“ priznal Kraus v relácii Host Lucie Výborné. S typickým sarkazmom dodal: „Stále si pamätám, ako povedala tichým hlasom: Keby sa to stalo v noci... Spýtal som sa jej: Vy nechcete, aby som zomrel v noci? Radšej by ste, aby som zomrel cez deň?“
O jeho problémoch sa už pred časom zmienila manželka Ivana Chýlková (62), ktorá ich prekonzultovala s renomovaným kardiológom Petrom Neužilom (63). Ten sa moderátora ujal a nešetril prísnymi slovami. „Povedal mi, že je to jedno z najlenivejších sŕdc, aké kedy videl. Vraj to mám vrodené, lebo keby nie, bol by som zadýchaný, sotva by som chodil…“ spomína Kraus. Doktor ho varoval, že výpadok srdca môže mať vážne následky – dokonca uviedol príklad kamaráta, ktorý pri páde na radiátor prišiel o oko.
„Stal som sa súčasťou jeho vedeckej práce. Operáciu robil na mne a ja som bol prvý nad päťdesiat rokov,“ prezradil Kraus s úsmevom. „Povedal mi to tesne pred zákrokom, aby som bol veselší – keby som sa neprebudil, aspoň by som vedel prečo.“
Dnes Kraus chodí na pravidelné kontroly a je sledovaný na diaľku. Napriek tomu lekári upozorňujú na problém s jednou srdcovou predsieňou. „Povedal, že by sa tam rád pohrabal. Ja som mu povedal: Som ti plne k dispozícii. Podporujem vedu,“ uzavrel moderátor. Podľa Neužila sa arytmia u Krausa znovu objavila, no jeho zdravotný stav je pod lekárskou kontrolou. Fanúšikovia tak môžu len dúfať, že ich obľúbený moderátor zvládne ďalšie roky aj s týmto vážnym ochorením.
