Margot Robbie po pôrode výrazne schudla: FOTO Tenká ako prútik!

LONDÝN - Herečka Margot Robbie sa objavila na verejnosti v obtiahnutom oblečení a nikomu neuniklo, že výrazne schudla.Stráca sa pred očami!
Herečka Margot Robbie nedávno upútala pozornosť verejnosti počas svojej návštevy štúdií BBC v Londýne, kam prišla v súvislosti s pracovnými povinnosťami. Pred objektívmi paparazzov sa objavila v elegantnom kvetinovom korzete a úzkych nohaviciach. Pozorným očiam neuniklo, že herečkina postava sa oproti minulosti zmenila. Po narodení dieťaťa pôsobí Margot Robbie oveľa útlejšie.
Sama herečka však žiadne detaily o svojom vzhľade či životnom štýle nezdieľa. Margot Robbie je dlhodobo známa tým, že si dôsledne chráni svoje súkromie. V októbri roku 2024 sa na verejnosť dostala informácia, že sa Robbie stala maminou. Herečka sa spoločne s jej manželom - producentom Tomom Ackerleym z potomka veľmi radujú.