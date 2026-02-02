Tragédia v švajčiarskych Alpách: Slovenský skialpinista (†53) zahynul pod lavínou!

VAL DE FAIN - Sobotný skialpinistický výlet v švajčiarskom kantóne Graubünden sa zmenil na nočnú moru. Švorčlennú skupinu Slovákov v oblasti Piz Alv nečakane zasiahla lavína, ktorá za sebou zanechala tragickú bilanciu. Napriek okamžitému nasadeniu vrtuľníkov a záchranných zložiek sa jedného z mužov nepodarilo zachrániť.
K nešťastiu došlo v sobotu podvečer v údolí Val da Fain, neďaleko známeho strediska Pontresina. Štvorica Slovákov sa pohybovala v oblasti vrchu Piz Alv, keď sa náhle uvoľnila masa snehu. Podľa informácií tamojšej kantonálnej polície prišlo hlásenie na centrálu záchrannej služby Rega krátko po 17:00 od jedného z členov skupiny.
Záchranári okamžite vyslali do oblasti dva vrtuľníky a psovodov horskej služby. Počas pátracej akcie sa podarilo lokalizovať zraneného muža, ktorému sa podarilo zo snehového zovretia vyslobodiť vlastnými silami. So zraneniami ho transportovali do nemocnice Oberengadin v Samedane. Informuje o tom portál Tages-Anzeiger.
Tragický nález pod snehom
Pre ďalšieho, 53-ročného člena výpravy však pomoc prišla neskoro. Lavína ho úplne pochovala a záchranári ho po intenzívnom pátraní našli už bez známok života. Švajčiarske úrady zatiaľ nešpecifikovali identitu obete, potvrdili však, že ide o občana Slovenskej republiky.
Okolnosti nešťastia a presnú príčinu uvoľnenia lavíny nateraz prešetruje kantonálna polícia v Graubündene v spolupráci s prokuratúrou. Vyšetrovatelia budú zisťovať, či skupina dodržala všetky bezpečnostné predpisy a aké bolo v danom čase v lokalite lavínové nebezpečenstvo. Oblasť Piz Alv je medzi skialpinistami obľúbená, no v prípade nestabilného snehového profilu môže byť mimoriadne zradná.