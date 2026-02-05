Nepríjemnosť na letisku v Berlíne: Pozastavené sú všetky odlety

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BERLÍN - Nemecké letisko Berlín-Brandenburg (BER) vo štvrtok ráno pozastavilo všetky odlety z dôvodu nepriaznivého počasia. Východ krajiny zasiahlo sneženie a mrznúci dážď, informuje správa agentúr DPA a Reuters.
Obmedzenia sa týkajú výlučne odletov, prílety zatiaľ prebiehajú bez prerušenia. Nie je známe, ako dlho budú opatrenia platiť. Cestujúci preto musia počítať so zrušenými letmi a výraznými meškaniami. Letisko na svojej webovej stránke odporučilo pasažierom, aby si aktuálny stav letov overili priamo u svojich leteckých spoločností. Nemecká meteorologická služba zároveň varovala pred vysokým rizikom nebezpečnej poľadovice v Berlíne a jeho okolí.