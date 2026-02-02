LUXUS len naoko?! Šokujúce zákulisie Moniky Jákliovej (†31)... Mala mať DLHY!

BRATISLAVA - Navonok luxus, drahé dovolenky a bezstarostný život, v pozadí však dlhy?! Smrť Moniky Jákliovej vyvoláva stále ďalšie a ďalšie otázniky.
Od tragickej smrti Moniky Jákliovej uplynú už takmer dva týždne, no otáznikov okolo jej nečakanej nehody namiesto odpovedí len pribúda. Verejnosť stále nevie, čo presne sa v osudný deň stalo, a rovnako nejasné zostávajú aj okolnosti jej súkromného života. Po jej odchode sa čoraz častejšie skloňujú témy ako jej priateľ, komplikovaný vzťah, problémy.
Navonok sa však prezentovala okázalým, luxusným a bezstarostným životom. Vynára sa preto zásadná otázka – bolo všetko, čo ukazovala svetu, skutočné? Monika sa na Instagrame prezentovala ako žena, ktorá si užíva život plnými dúškami. Fotografie z drahých dovoleniek, značkové kabelky, drahé outfity a pobyty v luxusných rezortoch vytvárali obraz zabezpečeného života. No krátko po jej smrti sa začali objavovať pochybnosti, či tento lesk nebol len pozlátkom.
Na sociálnych sieťach sa rozšírili tvrdenia, že Monika mala vážne finančné problémy. „Milovala luxus, drahé veci. Ona sama si na ne zarobiť nevedela, v čase úmrtia mala voči štátu a poisťovniam dlhy cca 30 000 eur,” píše sa v istom komentári. Práve tieto informácie vyvolali špekulácie, či aj preto museli jej blízki zbierať peniaze na pohreb. Tieto dohady navyše podporujú aj verejne dostupné údaje.
Ak si pozrieme portál dlznik.zoznam.sk, pri jej mene sa objavujú vysoké dlžné sumy. Evidovaný je dlh vo výške viac ako 20-tisíc eur voči Sociálnej poisťovni, ďalší presahujúci 15-tisíc eur na daniach a tretí, viac než tisíc eur, voči zdravotnej poisťovni. Tieto čísla výrazne kontrastujú s obrazom bohatstva, ktorý Monika prezentovala navonok, a len prehlbujú otázky o tom, aký bol jej život v skutočnosti. Tragický príbeh známej fitnessky tak zostáva zahalený rúškom tajomstva.