V TEJTO časti Slovenska sa môže tvoriť poľadovica i hmla: Dávajte pozor

BRATISLAVA - Na strednom a východnom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja treba rátať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Ojedinelú tvorbu poľadovice meteorológovia predpokladajú v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Výstraha platí aj pre celý Žilinský kraj okrem okresu Turčianske Teplice. Zdôraznili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja. SHMÚ tu očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia. Rovnako poznamenali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
SSC varuje pred hmlou vo Východnej, Lenartove, Važci, Svidníku či Stropkove
Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Východná, Lenartov, Važec, Svidník, Stropkov, Humenné či Bardejov. Vodičov upozorňuje aj na zľadovatený sneh na horskom priechode (HP) Vrchslatina. SSC o tom informovala na svojom webe zjazdnosť.sk. Dodala, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.
„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý až vlhký, v horských oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre,“ uviedla SSC. Priblížila, že zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne mokrý. „Na horských priechodoch Podspády a Štós je na vozovkách miestami vrstva utlačeného snehu hrúbky jeden centimeter. Na HP Vrchslatina sa nachádza zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter,“ spresnila. Varuje aj pred poľadovicou na ceste tretej triedy v oblasti Gregoroviec. SSC zároveň upozornila na viaceré dopravné obmedzenia. Horské priechody Príslop a Fačkovské sedlo sú uzavreté pre vozidlá nad 12 metrov, HP Šútovce pre vozidlá nad desať metrov. Vodiči by mali rátať aj s padaním skál na Donovaloch a na horskom priechode Šturec.