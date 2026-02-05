Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

V TEJTO časti Slovenska sa môže tvoriť poľadovica i hmla: Dávajte pozor

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na strednom a východnom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja treba rátať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Ojedinelú tvorbu poľadovice meteorológovia predpokladajú v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Výstraha platí aj pre celý Žilinský kraj okrem okresu Turčianske Teplice. Zdôraznili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.

V TEJTO časti Slovenska
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: shmu.sk)

Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja. SHMÚ tu očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia. Rovnako poznamenali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V TEJTO časti Slovenska
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: shmu.sk)

SSC varuje pred hmlou vo Východnej, Lenartove, Važci, Svidníku či Stropkove

Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Východná, Lenartov, Važec, Svidník, Stropkov, Humenné či Bardejov. Vodičov upozorňuje aj na zľadovatený sneh na horskom priechode (HP) Vrchslatina. SSC o tom informovala na svojom webe zjazdnosť.sk. Dodala, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý až vlhký, v horských oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre,“ uviedla SSC. Priblížila, že zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne mokrý. „Na horských priechodoch Podspády a Štós je na vozovkách miestami vrstva utlačeného snehu hrúbky jeden centimeter. Na HP Vrchslatina sa nachádza zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter,“ spresnila. Varuje aj pred poľadovicou na ceste tretej triedy v oblasti Gregoroviec. SSC zároveň upozornila na viaceré dopravné obmedzenia. Horské priechody Príslop a Fačkovské sedlo sú uzavreté pre vozidlá nad 12 metrov, HP Šútovce pre vozidlá nad desať metrov. Vodiči by mali rátať aj s padaním skál na Donovaloch a na horskom priechode Šturec.

Viac o téme: DopravaPoľadovicaHmlaShmú
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Pozor na cestách! Väčšinu
Pozor na cestách! Väčšinu Slovenska trápi poľadovica: Na západe sa pridá hmla a silný nárazový vietor
Domáce
Pozor na poľadovicu: Meteorológovia
Pozor na poľadovicu: Meteorológovia vydali výstrahy pre celé Slovensko
Domáce
FOTO SHMÚ varuje pred poľadovicou:
SHMÚ varuje pred poľadovicou: Vo viacerých okresoch hrozí aj silný vetor
Domáce
FOTO V utorok hrozí na
V utorok hrozí na väčšine územia poľadovica, na západe aj silný vietor
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Opozícia postupne v pléne predstavuje návrhy na odvolanie ministrov
Opozícia postupne v pléne predstavuje návrhy na odvolanie ministrov
Správy
Tretie dieťa že je skaza? Aha, čo všetko si musela tehotná Superstaristka vypočuť: Ľudia, spamätajte sa!
Tretie dieťa že je skaza? Aha, čo všetko si musela tehotná Superstaristka vypočuť: Ľudia, spamätajte sa!
Prominenti
Recept Lucie Mokráňovej na fit obed z brokolice
Recept Lucie Mokráňovej na fit obed z brokolice
Prominenti

Domáce správy

FOTO Parlament rokoval sústavne CELÚ
Parlament rokoval sústavne CELÚ NOC: MEGA odvolávanie, štipľavé odkazy, výbuch zlosti a aj smiech!
Domáce
ŠOKUJÚCI nález na východe
ŠOKUJÚCI nález na východe Slovenska: V dome objavili mŕtve telo muža v kaluži krvi
Domáce
FOTO V TEJTO časti Slovenska
V TEJTO časti Slovenska sa môže tvoriť poľadovica i hmla: Dávajte pozor
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Poľadovica a hmla dnes ohrozujú dopravu na východe aj severe Slovenska
SHMÚ vydal výstrahy: Poľadovica a hmla dnes ohrozujú dopravu na východe aj severe Slovenska
Regióny

Zahraničné

Moskva bude dodávať Kube
Moskva bude dodávať Kube ropu aj naďalej, uviedol ruský veľvyslanec
Zahraničné
Najvplyvnejšia postava iránskej opozície
Najvplyvnejšia postava iránskej opozície sa zúčastní na Mníchovskej konferencii
Zahraničné
Nemecko znižuje počet vojakov
Nemecko znižuje počet vojakov nasadených v Iraku: Ide o napätie na Blízkom východe
Zahraničné
Rozsiahly výpadok siete na
Rozsiahly výpadok siete na Kube! Ľudia zostali úplne bez elektriny
Zahraničné

Prominenti

Margot Robbie
Margot Robbie po pôrode výrazne schudla: FOTO Tenká ako prútik!
Zahraniční prominenti
Tomy Kotty
Šokujúce priznanie bývalého markizáka: PRAVÝ dôvod, prečo som moderoval!
Domáci prominenti
Dcéra (17) Dary Rolins
Dcéra (17) Dary Rolins PRIZNALA zmenu priezviska: Vyjadrenie... TAKÝTO na to mala dôvod!
Domáci prominenti
Slovenský herec mal staršiu
Slovenský herec mal staršiu sestru: Tiež bola herečka... Tragická nehoda pár dní pred narodeninami!
Osobnosti

Zaujímavosti

Našli zadné dvere DO
Našli zadné dvere DO PEKLA? Pod starovekým kostolom v Mexiku objavili tunely, ktoré mali ostať NAVŽDY zamurované
Zaujímavosti
Z 39 sekúnd na
Z 39 sekúnd na minúty? TENTO jednoduchý trik radikálne predĺži výkon v posteli! Vaša partnerka vás nespozná
Zaujímavosti
Ako nedostať infarkt krátko
Ako nedostať infarkt krátko po 40-ke: 10 návykov, ktorými mu predíde
vysetrenie.sk
Zabudnite na kávu! Kellie
Zabudnite na kávu! Kellie má iný spôsob, ako vypnúť: Stačí pár minút PIKANTNEJ zábavy a som LEPŠIA mama
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!

Šport

ZOH 2026 Gajan neodletel s tímom, ostal v Bratislave: Lašák vysvetlil dôvod, nepochopiteľný problém
ZOH 2026 Gajan neodletel s tímom, ostal v Bratislave: Lašák vysvetlil dôvod, nepochopiteľný problém
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Osud to chcel presne takto: Vlhovej súperka napíše na olympiáde silný príbeh
ZOH 2026 Osud to chcel presne takto: Vlhovej súperka napíše na olympiáde silný príbeh
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Smolu mali aj dve Slovenky: Komplikácie v Cortine, organizátori museli konať
ZOH 2026 Smolu mali aj dve Slovenky: Komplikácie v Cortine, organizátori museli konať
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Slafkovský potiahol Montreal k triumfu: Opora Slovákov sa na olympiádu naladila výhrou
VIDEO Slafkovský potiahol Montreal k triumfu: Opora Slovákov sa na olympiádu naladila výhrou
Zostrihy NHL

Auto-moto

Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava

Kariéra a motivácia

Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb

Technológie

Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
Armádne technológie
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
Veda a výskum
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Armádne technológie
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Armádne technológie

Bývanie

Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie

Pre kutilov

Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slovenské hviezdy mieria na ZOH 2026: Tieto krásne športovkyne chcú prepísať históriu a splniť si olympijský sen
Slovenské celebrity
Slovenské hviezdy mieria na ZOH 2026: Tieto krásne športovkyne chcú prepísať históriu a splniť si olympijský sen
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Parlament rokoval sústavne CELÚ
Domáce
Parlament rokoval sústavne CELÚ NOC: MEGA odvolávanie, štipľavé odkazy, výbuch zlosti a aj smiech!
ŠOKUJÚCI nález na východe
Domáce
ŠOKUJÚCI nález na východe Slovenska: V dome objavili telo muža v kaluži krvi
Rodný list či čestné
Domáce
Rodný list či čestné prehlásenie: Aké doklady musíte doložiť zamestnávateľovi? TABUĽKA vám pomôže zorientovať sa
Claudia Luberti
Zahraničné
Tragédia na lyžovačke! Claudia sa náhle zrútila na svahu a zomrela: Posledné FOTO, z ktorého mrazí

Ďalšie zo Zoznamu