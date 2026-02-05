Dcéra (17) Dary Rolins PRIZNALA zmenu priezviska: Vyjadrenie... TAKÝTO na to mala dôvod!

BRATISLAVA - Jediná dcéra Dary Rolins (53) a českého hudobníka Matěja Homolu (52), Laura (17), šokovala v týchto dňoch nečakaným krokom. Na sociálnych sieťach sa totiž neprezentuje menom, ktoré mala od narodenia, ale priezviskom svojej mamy. Napokon priznala, že si ho oficiálne zmenila a... Toto je dôvod!
Zmena mena! Dcéra Dary Rolins sa rozhodla pre radikálny krok: Zbavila sa otcovho priezviska!
Laura od narodenia niesla meno svojho otca, hudobníka Matěja Homolu, známeho z kapely Wohnout. Krátko pred svojimi osemnástymi narodeninami však šokovala verejnosť. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž prestala prezentovať ako Lola Homora, namiesto toho si meno zmenila na Lola Rolins. To si okamžite všimla verejnosť, ktorá sa začala pýtať, prečo tak urobila.
No a dlho netrvalo a Lola svoje dôvody vysvetlila. „Mnohí špekulujú o mojom priezvisku, či som Rolins alebo Homová a prečo som sa rozhodla pre zmenu,“ uviedla Laura s tým, že si priezvisko zmenila z čisto estetických, a tak trochu aj praktických dôvodov. „V septembri sa plánujem presťahovať do Londýna a venovať sa trojročnému štúdiu. No a potom neviem, kam ma cesta zavedie,“ uviedla.
Jedno je však isté - v českom šoubiznise sa rozhodne nevidí. Zmietla tak zo stola všetky špekulácie, že sa pre zmenu rozhodla kvôli kariére. „Nejde o marketingový krok za cieľom odštartovania mojej speváckej kariéry a ani o naplnenie ambícií mojich rodičov. Tí, keď sme pri tom, moje rozhodnutie rešpektujú a chápu,“ upresnila. A dodala, že o mesiac má 18, a tak si je za svoje rozhodnutia plne zodpovedná sama.
„To ale nič nemení na tom, že moji rodičia pre mňa zostávajú najlepšími kamarátmi, zásadnou oporou a dôležitou súčasťou môjho života. Keby som vedela, že zmena priezviska môjmu otcovi silno ublíži, neurobila by som to. Pretože náš vzťah je pre mňa prednejší,“ dodala.
