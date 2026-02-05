Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Parlament rokoval sústavne CELÚ NOC: MEGA odvolávanie, štipľavé odkazy, výbuch zlosti a aj smiech!

Parlament rokoval celú noc a s príchodom rána nič nekončí. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Facebook/Peter Stachura, YouTube/NR SR Oficiálny kanál)
BRATISLAVA - Parlament má za sebou búrlivú noc, ktorá s príchodom rána ešte nekončí. Zákonodarný zbor sa po veľmi dlhej dobe prvýkrát uznášal suverénne po celú noc. Išlo totiž o schôdzu k "mega odvolávaniu" celého kabinetu štvrtej vlády Roberta Fica. Jednotliví poslanci prednášali návrhy k príslušným ministrom a rozpráva sa tiahla od piatej hodiny podvečer až do rána, kde stále nekončila a napätie sa dalo krájať.

Parlament začal veľkú a združenú schôdzu s rozpravami k odvolávaniam ministrov v stredu 4. februára po 17:00 hodine podvečer. Úvodný návrh k odvolaniu vlády ako takej predkladala politická stálica a dlhoročný skúsený poslanec František Mikloško z Kresťanskodemokratického hnutia.

Rozpravu však v tomto prípade predsedajúci začať nemohol, pretože sa ihneď prikročilo k otvoreniu ďalšieho návrhu na odvolávanie, tentokrát na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, čo si zobral na paškál Juraj Krúpa z klubu Sloboda a Solidarita. Sám v prednášanom návrhu viackrát povedal, že Šutaj Eštok je na prácu ministra vnútra nekompetentný.

Kým v sále prednášali návrh na odvolanie Tarabu, ten točil video

Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) predniesla návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi.

Ten si medzičasom na schodoch v ministerstve zariadil obrazový sumár jeho predchodcov.

Taraba si na ministerstve zorganizoval sled portrétov jeho rezortných predchodcov (Zdroj: Instagram/tomas_taraba)

Atmosféra však počas tohto sledu prednášaných návrhov bola čoraz napätejšia v sále bolo počuť výkriky. Neskôr prišlo aj na tvrdšie slová.

Ministri v sále chýbali, Jakab sa posťažoval na bizarný spôsob rokovania

Neskôr sa k slovu dostal aj Július Jakab z Hnutia Slovensko, pričom pôvodne mal návrh prednáša Igor Matovič. Išlo o prednesenie návrhu na odvolávanie podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka. 

Zároveň treba uviesť, že počas nočného rokovania v sále chýbali ministri, ktorí by si prišli vypočuť kritiku opozičných poslancov. "Zatiaľ to vyzerá tak, že nepríde ani premiér, ani vicepremiér ... ani nik. Rozmýšľal som nad tou stratégiou ťahania po celú noc a zlúčenia bodov a musím vám povedať, že za mňa je to absolútne neúctivé. Je to protiústavné a urobili ste niečo, čo ešte nikto predtým neurobil," posťažoval sa Jakab.

Po každom prednesenom návrhu prišla stále tá istá pesnička

Po takmer každom prednesenom návrhu bolo navyše v sále počuť aj stanovisko spravodajcov výborov, ktorí rad-radom museli jeden po druhom konštatovať, že pre schválenie návrhu nemajú žiadne odporúčanie, keďže výbory boli pre koaličnú neúčasť zablokované a neuznášaniaschopné.

Po ôsmej hodine večer sa k rečníckemu pultu dostal František Majerský z KDH, aby uviedol návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Okrem iného spomenul poddimenzovanú pozornosť vlády zdravotníckym témam, spomenul kontroverzný záchrankový tender a aj skutočnosť, že generálny prokurátor adresoval na rezort vyše 30 žalôb. "Keď zavoláte záchranku pred parlament, príde aj po mňa a aj po vás. Nebude rozhodovať stranícke tričko," pripomenul poslancom Majerský, ktorý je zároveň skúsený záchranár a doslova si podal tému záchraniek.

Odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža za Smer-SSD v parlamente ako návrh skupiny poslancov uvádzal poslanec Michal Šipoš z hnutia Slovensko. Venoval sa aj rizikám a nehodám, ktoré sa počas minulého roka odohrávali na železniciach.

Prišla na rad veľká rozprava, Šimečka ukončil svoj výstup bonmotom o Ficovi v tuneli

Po týchto dlhých uvádzaniach návrhov krátko pred desiatou hodinou večer prišlo konečne na rad otvorenie gigantickej rozpravy k ôsmim uvedeným návrhom na odvolávanie vlády a ministrov. Predsedajúci Tibor Gašpar vymenoval priehrštie poslancov, ktorí sa do rozpravy prihlásili písomne.

Prvým na rade bol predseda PS Michal Šimečka, ktorého výstup sa dokonca dostal na jednu z populárnych meme stránok. Šimečka totiž v závere svojho výstupu sformoval to, ako sa pozerá na výkon a odkaz premiéra Fica. "Ostane po ňom len obraz osamoteného, zatrpknutého človeka, ktorý, nadávajúc na moju rodinu, sa sám korčuľuje v tuneli," povedal Šimečka, pričom po tomto nastal v sále smiech ako po stand up vystúpení. Opozičný líder tým zrejme narážal na video predsedu vlády pred otvorením tunela Višňové, v ktorom sa korčuľoval.

 
 

Pre Pročkov hnev musel Dubéci nariadiť prestávku

Po sériách rozpráv nastali aj momenty, ktoré, zrejme aj pre únavu a narastajúce napätie v sále, vyznievali pre verejnosť až expresívne. Taký moment začal aj krátko po jednej hodine v noci. Poslanec hnutia Slovensko Jozef Pročko bol totiž uprostred faktickej poznámky na vystúpenie Gábora Grendela. Počas týchto pár sekúnd sa ale dostal do konfliktu s koaličnou poslankyňou za Smer Zuzanou Matejičkovou. Tá sa podľa Pročkovho výkladu smiala na tom, že Pročkovi mali na bránu nalepiť odkaz "Treba ťa obesiť".

"Fakt to nalepili, pani Matejíčková ... toto bolo od vás fakt nechutné. Toto mi nalepili vaši kolegovia, ktorí vás volia. Toto mi nalepili fakt! A vy tu vrieskate "Fakt?" ? To bolo čo?! Ak je to pani Majetíčkovej smiešne, tak ju hlboko ľutujem ... toto nám lepili na brány, pretože vtedy opoziční poslanci vycapili naše adresy všade," vyhlásil Pročko s tým, že narážal na kampaň po schválení obrannej zmluvy s USA, ktorá stále platí. "Toto mi urobili, pani Matejíčková! Toto mi urobili a vy poviete "fakt?" ?! Vy sa nehanbíte?! Vy sem prídete ... vy ste ... Odporní ste! ... odporní!" vyhlásil Pročko a sklopil mikrofón, pričom v sále bolo následne počuť, ako ďalej kričí. "Vyhlasujem prestávku na tri minúty," dodal do tejto nepríjemnej chvíle predsedajúci schôdze Martin Dubéci z PS.

Neskôr Dubéci prišiel s menšou kázňou. "Ak môžem povedať svoj osobný názor ako predsedajúci schôdze na to, prečo toto nie je vhodný čas na rokovanie. Sme všetci unavení, teraz to myslím v dobrom na každej strane a sú tu emócie a teraz by som vás chcel poprosiť, aby sme pokračovali ďalej. Rozumiem aj argumentom, ktoré povedal pán Pročko, ale chcem ho poprosiť, aby reagoval normálne, proste v rámci faktických poznámok, v dobrom to myslím, pán Pročko. Kolegov na koaličnej strane prosím, aby nekomentovali a neprovokovali poznámkami, ktoré počujem aj ja," uviedol Dubéci.

Dubéci ešte emóciami nabitých poslancov vyzval, aby opustili sálu a navštívili bufet, ktorý bol v tom čase ešte otvorený.

Stachura sa posťažoval, že počas noci neprišiel ani jeden minister

Medzitým sa poslanec KDH Peter Stachura krátko po štvrtej hodine ráno posťažoval, že na opozičné vystúpenia sa nedostavil ani jeden z predstaviteľov vládneho kabinetu. "Okrem poslankyne Laššákovej za Hlas a poslanca Richtera za Smer, nikto z koalície nevystupuje. Toto je obraz Slovenska po dvoch rokoch vlády Róberta Fica. Róberta Fica, ktorý cvála našou krajinou na bielom koni, rovno do pekla," napísal Stachura, ktorý sa ospalý odfotil pred hodinami v parlamente.

 
 

Schôdzu "spríjemňoval" aj lekár a poslanec Tomáš Szalay z SaS, ktorý sa rozhodol svoje jednotlivé výstupy vo faktických poznámkach okoreniť rýmovačkami.

Schôdza potom pokračovala do hlbokej noci vystúpeniami poslancov Milana Majerského (KDH), Ľubice Laššákovej (Hlas-SD), Jána Richtera (Smer-SSD), po piatej hodine ráno Karola Galeka (SaS), Oskara Dvořáka (PS) a po šiestej ráno aj Jaroslava Spišiaka z PS.

Bartekova bodka za dlhou nocou

Nočnú "bodku" za rokovaním urobil poslanec Michal Bartek, ktorý ako spravodajca využil svoje právo na mimoriadne vystúpenie v rozprave. Ten si v nej podal aj samotného Františka Mikloška z KDH, čo mu ihneď v rozprave hlasným tónom vytkol predseda SaS Branislav Gröhling. Bartek sa viackrát v rozprave spýtal, kde sú "veľkí lídri" opozície ako napríklad Michal Šimečka, hoci vláda nemala v sále vlastné osadenie. "Dotknem sa úvodného slova, ktoré mal pán Mikloško. Ja si vážim šediny na hlave pána Mikloška, ale skutočne opovrhujem tým, čo tento človek v politike robil," kričal Bartek. "Pán poslanec Bartek, to čo ste tu predviedli mi povedzte? Čo ste tu predviedli po 12 hodinách rokovania? Čo ste tu predviedli?! Čo vy ste v živote dosiahli, prosím vás?! Aké máte vy výsledky?! Čo ste vy urobili okrem toho, že ste sa odfotili s prezidentom a tak ste sa dostali do parlamentu?," spýtal sa nahnevane Gröhling Barteka.

"Budete sa tu porovnávať s pánom Mikloškom? S človekom, ktorý počas komunizmu patril k najvýraznejším osobnostiam v tajnej katolíckej komunite? Vy ani netušíte, čo ten komunizmus bol. Čo tí ľudia nemali, ako trpeli a ako boli zastrašovaní!" odkázal šéf SaS poslancovi za Hlas.

Gröhling neskôr ešte zhrnul svoje všetky pocity z parlamentnej noci v statuse.

 
 

Aj vo štvrtok 5. februára ráno poslanci naďalej diskutujú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde. Z pôvodných 67 ostáva písomne prihlásených ešte vyše 50 rečníkov, následne sa bude dať prihlásiť aj ústne. Poslanci sa vo štvrtok od 9:00 hodiny mali venovať návrhom z dielne ministerstva investícií. Ešte v stredu si však parlament schválil, že v prípade, že sa debata k odvolávaniam neskončí do štvrtka 9:00 hodiny, bude sa v nej pokračovať a návrhy z dielne rezortu sa preberú až neskôr.

