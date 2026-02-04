Obrovská tragédia na ceste: Traja pacienti boli na ceste do nemocnice! Živí tam nedorazili

VARŠAVA - Cesta do nemocnice sa skončila tragédiou. Trojica pacientov, ktorých viezol minibus na dialýzu, zahynula po náraze do stromu. Prípad už rieši prokuratúra.
Tragédia v Mazovsku má dohru v rukách vyšetrovateľov
Po pondelňajšej smrteľnej nehode v obci Chyliny v Mazovsku začala prokuratúra trestné konanie. Vyšetrovanie vedú prokurátori z Przasnysza pod dohľadom okresnej prokuratúry v Ostrołęce, ktorí sa zameriavajú na okolnosti kolízie i technický stav nákladného vozidla.
Podľa informácií, ktoré v utorok poskytla hovorkyňa prokuratúry Elżbieta Edyta Łukasiewicz, sa vyšetrovatelia nachádzajú vo fáze zhromažďovania dôkazov. Kľúčovou súčasťou budú aj pitvy všetkých troch obetí, ktoré majú objasniť bezprostredné príčiny ich smrti.
Náraz do kamióna a stromu
K nehode došlo na úseku cesty medzi obcami Szelków a Maków Mazowiecki. Tridsaťosemročný vodič minibusu na rovnom úseku vozovky narazil do zadnej časti stojaceho ťahača s návesom. Po náraze zišiel z cesty a vozidlo sa zastavilo až po kolízii so stromom.
V čase nehody sa v minibuse viezli traja pacienti, ktorých mali dopraviť na pravidelnú dialýzu do nemocnice v Makowe Mazowieckom. Dve ženy vo veku 40 a 65 rokov a 49-ročný muž utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom a zomreli priamo na mieste. Zranený vodič bol prevezený do nemocnice.
Vozidlo bolo určené aj pre imobilných
Vyšetrovatelia potvrdili, že minibus bol technicky prispôsobený na prepravu osôb so zdravotným postihnutím. Práve preto sa okolnosti nehody skúmajú mimoriadne dôkladne, vrátane spôsobu zabezpečenia cesty a viditeľnosti prekážok.
Kľúčový detail parkovaného návesu
Závažným bodom vyšetrovania je aj to, ako bol označený náves kamióna, do ktorého minibus narazil. Vodič ťahača sa v čase nehody na mieste nenachádzal. Jeho vozidlo malo poruchu približne dve hodiny pred kolíziou, preto ho odstavil čiastočne na spevnenej krajnici a čiastočne v pravom jazdnom pruhu.
Podľa predbežných zistení však náves nebol správne označený výstražným trojuholníkom, čo mohlo zásadne ovplyvniť viditeľnosť pre ostatných vodičov. Zároveň bolo potvrdené, že vodiči oboch vozidiel boli triezvi.
O prípade informoval poľský spravodajský portál Polsatnews.