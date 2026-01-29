Posledná rozlúčka s Monikou Jákliovou (†31): Utrápená mama a... Boráros sa pri rakve rozplakal

DOLNÝ ŠTÁL - Dnes sa rodina, blízki a priatelia navždy rozlúčili s Monikou Jákliovou, ktorá zomrela pri autonehode. Na pohreb dorazili desiatky smútočných hostí. Medzi nimi aj Gábor Boráros, ktorá sa pri rakve rozplakal.
Monika Jákliová tragicky zomrela v stredu 21. januára v ranných hodinách po vážnej dopravnej nehode. K nešťastiu došlo na ceste medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál, kde z doposiaľ nezistených príčin zišla so svojím vozidlom z vozovky a následne narazila do stromov. Na miesto nehody okamžite dorazili záchranné zložky, ktoré jej poskytli neodkladnú pomoc. Napriek ich rýchlemu zásahu a prevozu do nemocnice však Monika vážnym zraneniam podľahla.
Celý prípad je naďalej predmetom vyšetrovania. Polícia ho eviduje ako dopravnú nehodu a okolnosti, za ktorých k nej došlo, sú stále predmetom objasňovania. Nečakaný odchod Moniky Jákliovej hlboko zasiahol najmä jej rodinu a blízkych, no smútok vyjadrila aj široká verejnosť na Slovensku a v Maďarsku, kde bola známa a obľúbená. Posledná rozlúčka sa konala dnes o 11:00 na cintoríne v Dolnom Štáli, kam jej prišli dať posledné zbohom desiatky ľudí.
Ako už vopred avizoval Gábor Boráros, expartner Moniky a otec ich spoločnej dcéry Zory, dievčatko sa smútočného obradu nezúčastnilo. Rodina sa rozhodla chrániť jej súkromie a dopriať jej pokoj v tomto mimoriadne ťažkom období. Medzi prvými smútočnými hosťami sa objavil Monikin snúbenec Roderik, ktorý mal na tvári slnečné okuliare. Pred domom smútku stála SBS, ktorá vpúšťala do vnútra len najbližších. Neskôr dorazil aj samotný Gábor Boráros, ktorý mal v rukách fotku dcérky Zorky. Prišiel sa k rakve naposledy v tichosti s Monikou rozlúčiť. So sklonenou hlavou začal plakať.
Smútoční hostia najprv kondolovali rodine a snúbencovi, až potom Gáborovi. Rakvu z domu smútku vyniesli pod altánok, kde sa koná obrad celý v maďarčine. Všetky fotografie z poslednej rozlúčky nájdete v galérii.