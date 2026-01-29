Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Let z dovolenkového raja skončil hororom: Pristátie v Prahe neprežila mladá žena! Zomrela ešte na palube

PRAHA - Rutinný dovolenkový návrat sa v Prahe zmenil na tragédiu. Jedna z cestujúcich letu z Kapverdských ostrovov zomrela krátko po pristátí na palube lietadla. Prípad rieši polícia, ktorá zatiaľ hovorí o prirodzenej príčine smrti.

Kolaps po dosadnutí lietadla

K dramatickej udalosti došlo v utorok večer po prílete lietadla z kapverdského ostrova Boa Vista do Prahy. Podľa informácií polície zomrela jedna z cestujúcich krátko po pristátí, ešte pred opustením lietadla. Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že išlo o náhle zdravotné zlyhanie bez cudzieho zavinenia, píše Blesk.

Polícia potvrdila, že úmrtie bolo nahlásené po prílete pravidelnej linky z exotickej destinácie. Presný vek ženy zatiaľ známy nie je, podľa dostupných informácií však išlo o mladšiu osobu.

Čakanie na asistenciu

Podľa vyjadrenia leteckej spoločnosti nastal kritický moment počas čakania na asistenčnú službu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Posádka postupovala podľa štandardných postupov a na miesto boli privolané záchranné zložky, no žene už nebolo možné pomôcť.

Letecká spoločnosť Smartwings vyjadrila rodine a blízkym zosnulej úprimnú sústrasť a potvrdila, že s políciou plne spolupracuje.

Takmer šesť hodín vo vzduchu

Z letových dát vyplýva, že lietadlo typu Boeing 737 strávilo vo vzduchu takmer šesť hodín. Z Kapverdských ostrovov odštartovalo krátko po druhej hodine popoludní stredoeurópskeho času a na dráhu Letisko Václava Havla dosadlo o 21:51.

Let smeroval do Prahy bez hlásených technických problémov a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa počas letu dialo niečo mimoriadne.

Príčina smrti nie je zatiaľ uzavretá

Hoci predbežné informácie hovoria o prirodzenom úmrtí, konečné stanovisko prinesú až výsledky ďalších úkonov. Prípad rieši Cudzinecká polícia, ktorá udalosť zdokumentovala a zabezpečila všetky potrebné kroky po smrti cestujúcej.

