Tragédia v Brazílii! Pri nehode autobusu zahynulo najmenej 15 ľudí vrátane detí

BRAZÍLIA - Pri nehode autobusu v severovýchodnej Brazílii v utorok zahynulo najmenej 15 ľudí vrátane troch detí, uviedli miestne úrady vo svojom vyhlásení. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Autobus, ktorý sa prevrátil vo vidieckej oblasti štátu Alagoas prevážal približne 60 pútnikov. „V súčasnosti evidujeme 15 obetí vrátane piatich mužov, siedmich žien a troch detí,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Záchranné zložky previezli zranených do okolitých nemocníc, kde im poskytli lekársku starostlivosť, dodali úrady. Miestne médiá informovali, že autobus sa vracal z osláv náboženského sviatku v štáte Ceará. Podľa brazílskeho ministerstva dopravy zomrelo pri dopravných nehodách v krajine v roku 2024 viac než 10-tisíc ľudí.