Rodný list či čestné prehlásenie: Aké doklady musíte doložiť zamestnávateľovi? TABUĽKA vám pomôže zorientovať sa

BRATISLAVA - Je tu tá časť roka, kedy naše mysle zamestnávajú dane. A hoci každého sa to týka v trocha inej forme, neobíde to nikoho. Či už ste podnikateľ, ktorý si daňové priznanie podáva sám, alebo zamestnanec, za ktorého to urobí zamestnávateľ, bez toho, aby ste viac či menej priložili ruku k dielu, to nejde. Viete, aké doklady, respektíve prílohy musíte vášmu zamestnávateľovi priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď na túto otázku poskytol v prehľadnej tabuľke odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. Ako prízvukuje, v prvom rade sú to potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých ďalších zamestnávateľov, ktorých ste mali v roku 2025. "V závislosti od toho, aké daňové zvýhodnenia si uplatňujete, sú to ďalej doklady uvedené v nasledujúcich dvoch tabuľkách," dodal.
Ako prvé sa zameral na doklady, ktoré sú potrebné na uplatnenie nezdaniteľných častí pri ročnom zúčtovaní za minulý rok.
V druhej tabuľke Mihál zhrnul, aké doklady potrebujete v prípade, že si chcete uplatniť niektorý z daňových bonusov.
Čas sa kráti
Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2025 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 16. februára 2026. Ak o ročné zúčtovanie dane nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. marca 2026. Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu v roku 2025, vystaviť a doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch najneskôr do 10. marca 2026.
Zamestnanci, ktorí chcú poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) nimi určenému prijímateľovi, požiadajú prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu dane. Toto potvrdenie je povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie potvrdenia je 15. apríl 2026. Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane musia zamestnanci podať do 30. apríla 2026.