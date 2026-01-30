Vojenský ťah Ankary: Turecké F-16 posilňujú prítomnosť v Africkom rohu

ANKARA - Turecko vyslalo do Somálska stíhačky F-16, informovali vo štvrtok tamojší predstavitelia agentúy AFP. Ako kľúčový spojenec tejto africkej krajiny sa Ankara týmto krokom snaží rozšíriť svoju vojenskú prítomnosť na území tzv. Afrického rohu.
„Turecko vyslalo do Somálska stíhačky F-16,“ uviedol vládny predstaviteľ pre AFP bez ďalších podrobností. Druhý predstaviteľ, ktorý s agentúrou takisto hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdil, že lietadlá bude prevádzkovať turecký kontingent umiestnený v Somálsku. „Je to pre našu vlastnú bezpečnosť,“ dodal zdroj a zdôraznil, že stíhačky nebudú pilotovať somálski vojaci. Turecko otvorilo svoju najväčšiu zahraničnú vojenskú základňu v somálskom hlavnom meste Mogadišo v roku 2017.
Ankara tam udržiava operačnú skupinu a veliteľstvo leteckých síl, „aby prispela k rozvoju somálskych protiteroristických kapacít prostredníctvom vojenskej pomoci, výcviku a poradenských činností“, uvádza turecké ministerstvo obrany. Vyslanie stíhačiek do krajiny nasleduje po tom, ako Turecko odsúdilo uznanie Somalilandskej republiky - odštiepeneckého regiónu Somálska - zo strany Izraela. Ankara tento krok označila za „otvorené zasahovanie do vnútorných záležitostí Somálska“, vysvetľuje AFP.