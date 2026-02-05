Chaos s energošekmi pokračuje: Bizarné prípady... Štefan po otvorení schránky neveril vlastným očiam! To vážne?

BRATISLAVA - Kauza energošekov pokračuje ďalšími komplikáciami. Okrem dlhého čakania na poštách sa občania stretávajú s chaotickou komunikáciou - jeden muž dostal až 28 e-mailov za sebou v niekoľkominútových intervaloch. Mnohí okrem toho dostávajú protichodné informácie o nároku na pomoc.
Energopomoc už od začiatku sprevádzajú viaceré komplikácie. Problémový je už samotný spôsob vyplatenia energopomoci - cez energošeky. Obyvatelia musia čakať na pobočkách pošty často desiatky minút a niekedy aj zbytočne, keďže sa pošte minie hotovosť.
archívne video
Okrem toho už od začiatku vyhlásenia sa neustále menilo, kto má naň nárok, v akej výške, často sa k tomu ľudia nevedeli dopátrať. Energošeky boli vydané napríklad aj na tzv. mŕtve duše ľudí, ktorí už zomreli, ale stále je na nich v rámci katastra vedená nehnuteľnosť a sú teda najstaršou osobou v domácnosti. Údajne prišla takáto energopoukážka na zbúraný dom, ktorý nebol 20 rokov obývaný. Nekonzistentné dáta o obyvateľoch v štátnych databázach podľa medializovaných informácií ovplyvnili až 10% obyvateľov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) však takýto údaj odmieta a tvrdí, že to mohlo ovplyvniť len asi 1 % až 1,5 % ľudí.
Slovákovi prišlo 28 e-mailov o poskytnutí energopomoci
Mnohí v tom, či majú nárok na energopomoc, doteraz nemajú jasno. Tento prípad sa však netýka umelkyne Rosie Naive Art. "O tom, že mám nárok na energopomoc a bude mi poskytnutá vo výške cca 32 eur, ma informovali SPP, elektrárne, ministerstvo listom so šekom, ktorý bolo treba vybrať na pošte a nakoniec ešte cez slovensko.sk," opisuje svoju skúsenosť. Ako však s jedným dychom dodáva, na jej kamaráta Štefana sa aj tak nechytá. Ten keď otvoril schránku na stránke slovensko.sk, ostal v šoku. O tom, či má nárok na energopomoc, mu prišlo až 28 e-mailov a to v niekoľkominútových intervaloch za sebou v priebehu jedného dňa. Podotkla, že nie je majiteľom 28 nehnuteľností.
Viacerí na príspevok reagovali s humorom. "A na dvere mu ešte nebúchali? Že si má prečítať správy," zavtipkoval Mário. "Odkedy Matúš Šutaj Eštok neotvoril schránku, posielajú radšej vytrvalo v niekoľkominútových intervaloch," zareagoval s humorom ďalší.
Pod príspevkom sa tiež okamžite rozprúdila diskusia, kde aj ďalší Slováci opísali svoje skúsenosti. "To je krásne, nám prišla od SPP aj elektrární správa, že nárok nemáme (asi sme bohatší ako poslanci alebo čo), aby nám potom prišiel šek na 20 eur," píše Ladislav. "Ja som dostala mail, že mi bude uplatnená energopomoc za plyn, ale v našom činžiaku plyn nie je zavedený," zverila sa Maria. Dalibor zase uviedol, že jemu prišiel e-mail a manželke šek. Vyzerá to tak, že kauza energošekov ešte nejaký čas neskončí.