Kam utiecť, ak vypukne globálny konflikt? TIETO krajiny sú najbezpečnejšie: Niektoré ležia priamo v Európe!

BRATISLAVA - Napätie vo svete dosahuje bod varu a otázka úteku do bezpečia už dávno nie je len témou pre konšpirátorov. Hoci by otvorený svetový konflikt zasiahol takmer každého, existujú miesta, kde je šanca na prežitie v relatívnom pokoji výrazne vyššia. Podľa globálnych bezpečnostných indexov existujú štáty, ktoré vďaka svojej polohe alebo politike neutrality zostávajú mimo hľadáčika svetových mocností.
Podľa analýzy portálu e15.cz, ktorá sa opiera o uznávané rebríčky ako Global Peace Index či ACLED Conflict Index, nie je bezpečie len o úteku na opustený ostrov. Kľúčovými faktormi sú geografická izolácia, neprístupný terén v podobe hôr a najmä absencia členstva vo vojenských alianciách typu NATO.
Európske bašty mieru
Mnohých Slovákov prekvapí, že za bezpečím netreba cestovať cez polovicu planéty. Najvýraznejším príkladom je Rakúsko, náš južný sused. Jeho neutralita je zakotvená v ústave už od roku 1955. Rakúsko nie je v NATO a dlhodobo sa profiluje ako diplomatický most, čo potvrdzuje aj jeho štvrté miesto v Global Peace Indexe.
Podobne je na tom Švajčiarsko. Alpy tvoria prirodzenú bariéru a krajina si svoju prísnu neutralitu udržala aj počas dvoch svetových vojen. Treťou európskou istotou je Írsko. Leží na okraji kontinentu, nie je členom NATO a oceán ho prirodzene izoluje od potenciálnych frontových línií.
Nedobytné hory a mierumilovné kráľovstvá
Mimo Európy vyčnieva Bhútán. Ukrytý v Himalájach medzi Indiou a Čínou je pre armády takmer neprístupný. Navyše ide o hlboko neutrálnu krajinu, ktorá sa do medzinárodných sporov nezapája. Podobnú stratégiu „neviditeľnosti“ volí aj africká Botswana, ktorá je stabilným ostrovom uprostred inak nepokojného kontinentu.
Latinská Amerika
V Južnej Amerike sa ako najbezpečnejšie javia Chile a Uruguaj. Chile chránia neprekonateľné Andy a Tichý oceán, zatiaľ čo Uruguaj dlhodobo razí politiku neutrality a diplomacie. Skutočným unikátom je však Kostarika. Táto krajina od roku 1948 nemá vlastnú armádu, čo z nej robí nezaujímavý cieľ pre vojenské strategické útoky.
Izolácia ako najlepší priateľ
Ak by prišlo k najhoršiemu, najväčšiu výhodu majú ostrovné štáty v odľahlých vodách. Nový Zéland patrí k svetovej špičke v bezpečnosti a jeho extrémna vzdialenosť od mocenských centier z neho robí ideálny úkryt. Podobne je na tom exotický Maurícius v Indickom oceáne, ktorý stojí úplne na okraji geopolitických záujmov.
Zoznam uzatvára Antarktída, ktorá by bola pravdepodobne najbezpečnejším miestom na zemi, no podmienky na život sú tam pre bežného človeka prakticky nerealizovateľné. Vyššie spomínané krajiny tak predstavujú reálnu alternatívu pre tých, ktorí hľadajú „šťastie v nešťastí“.