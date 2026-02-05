Koniec anonymity pri AI? Oxford rozdelil svet do 4 táborov: Zistite, čo o vás prezrádza váš štýl četovania!

LONDÝN - Niektorí berú umelú inteligenciu ako parťáka, iní jej neveria ani slovo. Vedci odhalili štyri úplne nové typy osobností, do ktorých podľa nich spadá každý používateľ ChatGPT.
Používanie umelej inteligencie sa môže zdať intuitívne, no vedci tvrdia, že za každým kliknutím sa skrýva odlišná osobnosť. Výskumníci z Oxfordskej univerzity a Berlin University Alliance zistili, že používatelia ChatGPT sa dajú rozdeliť do štyroch jasne odlišných skupín – podľa motivácie, miery dôvery aj obáv o súkromie. Štúdia analyzovala správanie 344 prvých používateľov počas prvých štyroch mesiacov od verejného spustenia ChatGPT. Ako informuje Daily Mail, výsledky ukázali, že pri umelej inteligencii už neplatí princíp „jeden nástroj pre všetkých“.
AI nadšenci: technológia ako spoločník
Prvú skupinu tvoria takzvaní AI nadšenci, ktorí predstavujú 25,6 percenta používateľov. Ide o ľudí, ktorí sú s chatbotmi vysoko angažovaní a vnímajú ich nielen ako pracovný nástroj, ale aj ako formu sociálnej interakcie. Vedci zistili, že práve táto skupina má tendenciu pripisovať umelej inteligencii „sociálnu prítomnosť“ – teda správať sa k nej podobne ako k skutočnému človeku. Zaujímavé je, že ide o jedinú skupinu, ktorá neprejavila výrazné obavy o ochranu súkromia.
Naivní pragmatici: hlavne rýchlo a efektívne
Druhou skupinou sú naivní pragmatici, ktorí tvoria 20,6 percenta používateľov. Pre nich je rozhodujúci výsledok – rýchlosť, pohodlie a praktický úžitok. Aj keď si uvedomujú možné riziká, výhody podľa nich jednoznačne prevažujú. Sociálny rozmer AI ich však príliš nezaujíma, vnímajú ju skôr ako efektívny nástroj než „digitálneho partnera“.
Opatrní osvojitelia: zvažujú všetky riziká
Najväčšou skupinou sú opatrní osvojitelia, ktorí tvoria až 35,5 percenta používateľov. Sú zvedaví, pragmatickí, no zároveň veľmi obozretní. Neustále zvažujú prínosy umelej inteligencie oproti jej možným negatívam a výrazne sa obávajú otázok ochrany osobných údajov. Napriek tomu ChatGPT aktívne využívajú.
Rezervovaní prieskumníci: AI s veľkým otáznikom
Poslednou skupinou sú rezervovaní prieskumníci, ktorí tvoria 18,3 percenta respondentov. Ide o skeptikov, ktorí si zatiaľ nie sú istí, či im umelá inteligencia prináša osobný úžitok. Táto skupina má najväčšie obavy o súkromie a ChatGPT používa skôr z opatrnej zvedavosti než z presvedčenia.
Vedcov prekvapilo najmä to, že aj napriek silným obavám o súkromie pokračujú v používaní ChatGPT až tri zo štyroch skupín. Podľa autorov štúdie to naznačuje, že snaha robiť umelú inteligenciu „ľudskejšou“ môže mať opačný efekt. Ak používatelia začnú pripisovať zodpovednosť priamo AI, a nie firmám, ktoré ju vyvíjajú, dôvera v technológiu sa môže narušiť ešte rýchlejšie.