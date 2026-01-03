POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive

CARACAS - Venezuela po amerických útokoch rozsiahlo nasadí svoje pozemné, vzdušné a námorné sily vrátane balistických systémov. Podľa agentúry AFP to oznámil venezuelský minister obrany Vladimir Padrino. Spojené štáty dnes podnikli vo Venezuele sériu útokov, pri ktorých podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa zadržali autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura. Venezuelská viceprezidentka tvrdí, že nevie, kde sa Maduro nachádza a žiada o dôkaz, že je nažive.
"Masívne nasadenie všetkých pozemných, vzdušných, námorných, riečnych a balistických kapacít ku komplexnej obrane," citovala AFP Padrinovo vyjadrenie o nasadení venezuelského armády.
TU sledujeme online ⬇
MIMORIADNE Krajinou otriasli silné EXPLÓZIE! USA sa prihlásili k útokom, ZAJALI prezidenta: Prvé slová TRUMPA
Padrino ďalej vyhlásil, že invázne americké sily znesvätili venezuelskú pôdu. "Invázne americké sily (...) znesvätili našu pôdu a zašli tak ďaleko, že zaútočili strelami a raketami odpaľovanými z bojových vrtuľníkov na rezidenčné oblasti s civilným obyvateľstvom," povedal minister obrany.
Nie je jasné, kde sa Maduro nachádza. Trump uviedol, že ho Američania letecky transportovali z krajiny. Podrobnosti k operácii vo Venezuele sľúbil Trump oznámiť o 17.00 h SEČ na tlačovej konferencii.
Venezuelská viceprezidentka tvrdí, že nevie, kde sa Maduro nachádza
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu dopoludnia pre štátnu televíziu VTV priznala, že nevie, kde sa nachádza prezident krajiny Nicolás Maduro. Požaduje tiež dôkazy, že venezuelská hlava štátu je stále nažive. Americký prezident Donald Trump predtým informoval, že USA Madura spolu s manželkou zadržali a odviedli z krajiny. Vyplýva to zo správ agentúry AP a televízie CNN.
„Žiadame od vlády prezidenta Trumpa okamžité poskytnutie dôkazov o tom, že Maduro a prvá dáma sú nažive,“ vyhlásila Rodríguezová. Americké útoky podľa nej pripravili o život viacero venezuelských predstaviteľov, vojakov aj civilistov po celej krajine. Rodríguezová podľa ústavy prevezme kompetencie prezidenta v prípade, že „nie je schopný plniť svoje povinnosti“.
Venezuela v sobotu požiadala aj o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k „zločinnej agresii spáchanej vládou USA“. V príspevku na platforme Telegram o tom informoval venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil, uviedla agentúra AFP.
Ako sú na tom ozbrojené sily Venezuely?
Venezuelské ozbrojené sily podľa médií majú zhruba 120.000 príslušníkov. Ich rady sa ale môžu rozšíriť o stovky tisíc milicionárov. Výzbroj tvorí prevažne technika ruskej proveniencie, letectvo aspoň na papieri má k dispozícii aj staršie americké bojové lietadlá F-16. Venezuelské úrady opakovane uvádzali, že krajina vlastní veľký počet protivzdušných rakiet.
Podľa analytikov však nad bojaschopnosťou venezuelskej armády panuje veľký otáznik. Podľa analytikov technika a zbraňové systémy, ktoré má Venezuela k dispozícii, sú zastarané a ich funkčnosť mohla oslabiť dlhodobá zlá hospodárska situácia v krajine. Hoci armáda patrila k hlavným oporám Madura, platy radových vojakov boli nízke, uviedla v novembri agentúra Reuters. Na základe vyhlásení nemenovaných predstaviteľov a interných dokumentov agentúra vtedy napísala, že v prípade americkej invázie by armáda viedla guerillovú vojnu a snažila by sa vyvolať chaos v uliciach. "V konvenčnej vojne by sme nevydržali ani dve hodiny," povedal agentúre zdroj blízky vláde.