Šéf tureckej diplomacie chce počas návštevy eurokomisárky tlačiť na modernizáciu colnej únie s EÚ

ANKARA - Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan bude počas piatkovej návštevy komisárky pre rozširovanie EÚ Marty Kosovej presadzovať rýchle obnovenie rokovaní o modernizácii colnej únie medzi oboma stranami. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedol zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí.
Turecko je kandidátskou krajinou EÚ od roku 1999. Jeho prístupový proces je však v posledných rokoch pozastavený pre otázky ľudských práv a oslabenie demokratických princípov. Kosová má do Turecka pricestovať v piatok. Colná únia medzi EÚ a Tureckom platí od roku 1995, no vzťahuje sa len na priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske produkty. Ankara opakovane žiadala o rokovania o jej modernizácii.
Fidan chce počas stretnutia zdôrazniť, že rokovania o modernizácii colnej únie sa musia začať bezodkladne. Zároveň bude presadzovať spoluprácu v oblasti migrácie „na základe spravodlivého rozdelenia bremena a zodpovednosti v súlade s realitou v teréne“, uviedol zdroj. Podľa dohody z roku 2016 Turecko výrazne pomohlo spomaliť migráciu do Európy a súhlasilo s prijímaním migrantov, ktorí prešli jeho územím, výmenou za finančnú podporu EÚ na pomoc viac než štyrom miliónom utečencov v Turecku. Fidan zároveň očakáva, že EÚ dôsledne implementuje rozhodnutie z júla uľahčiť vízový režim pre tureckých občanov, čím sa zjednoduší ich cestovanie do schengenského priestoru.