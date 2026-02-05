Nevideli ste ju? Polícia pátra po nezvestnej 11-ročnej Laure z Modry

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA/PEZINOK - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnej 11-ročnej Laure Šuriakovej z Modry.
Maloletú videli naposledy 29. januára v sprievode matky v záhradkárskej oblasti na ulici Za dráhou v Pezinku, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. „Nezvestná má výšku približne 160 cm, zavalitú postavu, dlhé čierne kučeravé vlasy, hnedé oči,“ približuje vzhľad dievčaťa hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Akékoľvek informácie o pohybe či pobyte hľadanej osoby možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.