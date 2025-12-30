Po schválení trestnej novely začalo PEKLO: Kaliňák je zo Žilinku prekvapený, v čom tam akože vidí porušenie?

BRATISLAVA - Po tom, čo bola v parlamente schválená novela Trestného zákona, sa rozhodla opozícia a dokonca aj generálny prokurátor protestovať priamo na Ústavnom súde SR. Na tento krok Maroša Žilinku sa krátko pred Silvestrom rozhodol reagovať minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD) na svojom brífingu.
VIDEO Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka:
Kaliňák reagoval na krok generálneho prokurátora po tom, čo na sociálnej sieti vyhlásil, že využije svoje ústavné právomoci. Sám je evidentne presvedčený o zákonnej nepriechodnosti tejto novely rovnako ako opoziční poslanci. Tí nočné rokovanie v parlamente, kedy sa o novele diskutovalo, označili ako "noc mafie". Podľa nich má novela pomôcť hlavne obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SSD), no zároveň zamedzí rozkrývaniu organizovaného zločinu.
Žilinka preto oznámil, že "využije svoje ústavné oprávnenie a obráti sa na Ústavný súd SR s návrhom na preskúmanie súladu právnych predpisov". Okrem toho, že s návrhom ako takým nesúhlasí, prekáža mu aj skrátené legislatívne konanie, ktorým návrh náhle prešiel s prílepkami.
Pôvodne malo totiž rokovanie riešiť len tzv. horalkový paragraf na znovuzavedenie vyšších trestov na drobné krádeže. Novelu potom 23. decembra 2025 podpísal samotný prezident Peter Pellegrini s tým, že každá vláda si vraj má právo vybrať svoju podobu trestného zákona a zodpovednosť zároveň hodil na kabinet premiéra Roberta Fica.
Žilinka má toho dosť a buchol po stole: S čerstvou novelou Trestného zákona urobil rýchly proces!
Neviem, kde vidí pán generálny prokurátor porušenie, povedal Kaliňák
V súvislosti s brífingom ministra obrany Roberta Kaliňáka padla na tlačovej konferencii aj otázka, čo si myslí o tomto Žilinkovom kroku. "Sme demokratická, slobodná krajina, len neviem, kde by chcel na Ústavnom súde riešiť aké porušenie práv. Akože v čom by malo byť porušenie?" spýtal sa novinára minister.
"Tam si ako neústavné neviem predstaviť nič, pretože žiadosť o to, aby kajúcnici nemohli klamať je úplným principiálnym pravidlom. Spojené štáty tie pravidlá majú dokonca ešte prísnejšie a nikdy, nikde nesmiete klamať a musíte povedať všetko o svojej trestnej činnosti. Toto sa na Slovensku nedialo," povedal Kaliňák a dodal, že podľa jeho názoru kajúcnici v niektorých prípadoch o trestnej činnosti hovorili veľmi "selektívne".
Plány rezortu na rok 2026
V prípade projektov duálneho určenia by sa Ministerstvo obrany (MO) SR chcelo v roku 2026 zamerať popri rozbehnutých aktivitách tiež na oblasť základnej cestnej infraštruktúry. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
"Som rád, že v spolupráci s ministerstvom dopravy a ministerstvom životného prostredia sme našli vhodnú variantu prepojenia obchvatu Zvolena a prepojenia rýchlostných ciest R1 a R2, rovnako máme záujem ako ministerstvo obrany sa podieľať na rozširovaní ďalších úsekov R2 smerom na Košice. Chceli by sme tiež rozbehnúť projekt diaľničného prepojenia medzi Košicami a Michalovcami," uviedol Kaliňák.
Na tlačovej konferencii obhajoval veľké infraštruktúrne projekty, ku ktorým pristúpila súčasná vláda, vrátane rekonštrukcie bývalého internátu Hviezda v Bratislave, objektu známeho ako Kukurica. Odmietol v tejto súvislosti kritiku zo strany opozície a časti médií na predraženie zákazky, ktorú mal spôsobiť zvolený architektonický postup i vybavenie mobiliárom.
Zdôraznil, že projekt korešponduje s predstavami pôvodného tímu architektov, rovnako vychádza zo špecifík danej budovy a jej pôdorysu. Zvýraznil tiež, že ak majú takéto projekty slúžiť dlhodobo, nesmie sa šetriť na kvalite. "Ak chceme odovzdať Slovensku konkrétne výsledky, pre každú takúto iniciatívu platí, že chceme, aby bola kvalitná," vyhlásil.
Nový balík stíhačiek F-16
Krátko sa vyjadril aj k príletu ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko. Verí, že po doplnení flotily strojov na desať kusov by postupne mohlo Slovensko prevziať v priebehu prvého polroka ochranu vzdušného priestoru do vlastnej réžie. Upozornil však, že je potrebné mať k dispozícii nielen dostatok pilotov, ale aj mechanikov obslužného personálu, ktorí musia prejsť adekvátnym výcvikom v USA. Potvrdil tiež, že po rekonštrukcii letiska Sliač do konca roka 2026 by sa tam mali v roku 2027 presúvať stíhačky z letiska v Kuchyni pri Malackách.