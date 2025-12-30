Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Po schválení trestnej novely začalo PEKLO: Kaliňák je zo Žilinku prekvapený, v čom tam akože vidí porušenie?

Kaliňák reaguje na slová Žilinku o tom, že novelu napadne na Ústavnom súde. Zobraziť galériu (2)
Kaliňák reaguje na slová Žilinku o tom, že novelu napadne na Ústavnom súde. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Po tom, čo bola v parlamente schválená novela Trestného zákona, sa rozhodla opozícia a dokonca aj generálny prokurátor protestovať priamo na Ústavnom súde SR. Na tento krok Maroša Žilinku sa krátko pred Silvestrom rozhodol reagovať minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD) na svojom brífingu.

VIDEO Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka:

Kaliňák na tlačovej konferencii predstavil plány rezortu do roku 2026 (Zdroj: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)

Kaliňák reagoval na krok generálneho prokurátora po tom, čo na sociálnej sieti vyhlásil, že využije svoje ústavné právomoci. Sám je evidentne presvedčený o zákonnej nepriechodnosti tejto novely rovnako ako opoziční poslanci. Tí nočné rokovanie v parlamente, kedy sa o novele diskutovalo, označili ako "noc mafie". Podľa nich má novela pomôcť hlavne obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SSD), no zároveň zamedzí rozkrývaniu organizovaného zločinu.

 
 

Žilinka preto oznámil, že "využije svoje ústavné oprávnenie a obráti sa na Ústavný súd SR s návrhom na preskúmanie súladu právnych predpisov". Okrem toho, že s návrhom ako takým nesúhlasí, prekáža mu aj skrátené legislatívne konanie, ktorým návrh náhle prešiel s prílepkami.

Pôvodne malo totiž rokovanie riešiť len tzv. horalkový paragraf na znovuzavedenie vyšších trestov na drobné krádeže. Novelu potom 23. decembra 2025 podpísal samotný prezident Peter Pellegrini s tým, že každá vláda si vraj má právo vybrať svoju podobu trestného zákona a zodpovednosť zároveň hodil na kabinet premiéra Roberta Fica.

Žilinka má toho dosť a buchol po stole: S čerstvou novelou Trestného zákona urobil rýchly proces! Prečítajte si tiež

Žilinka má toho dosť a buchol po stole: S čerstvou novelou Trestného zákona urobil rýchly proces!

Neviem, kde vidí pán generálny prokurátor porušenie, povedal Kaliňák

V súvislosti s brífingom ministra obrany Roberta Kaliňáka padla na tlačovej konferencii aj otázka, čo si myslí o tomto Žilinkovom kroku. "Sme demokratická, slobodná krajina, len neviem, kde by chcel na Ústavnom súde riešiť aké porušenie práv. Akože v čom by malo byť porušenie?" spýtal sa novinára minister.

Po schválení trestnej novely
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Tam si ako neústavné neviem predstaviť nič, pretože žiadosť o to, aby kajúcnici nemohli klamať je úplným principiálnym pravidlom. Spojené štáty tie pravidlá majú dokonca ešte prísnejšie a nikdy, nikde nesmiete klamať a musíte povedať všetko o svojej trestnej činnosti. Toto sa na Slovensku nedialo," povedal Kaliňák a dodal, že podľa jeho názoru kajúcnici v niektorých prípadoch o trestnej činnosti hovorili veľmi "selektívne".

Plány rezortu na rok 2026

V prípade projektov duálneho určenia by sa Ministerstvo obrany (MO) SR chcelo v roku 2026 zamerať popri rozbehnutých aktivitách tiež na oblasť základnej cestnej infraštruktúry. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).

"Som rád, že v spolupráci s ministerstvom dopravy a ministerstvom životného prostredia sme našli vhodnú variantu prepojenia obchvatu Zvolena a prepojenia rýchlostných ciest R1 a R2, rovnako máme záujem ako ministerstvo obrany sa podieľať na rozširovaní ďalších úsekov R2 smerom na Košice. Chceli by sme tiež rozbehnúť projekt diaľničného prepojenia medzi Košicami a Michalovcami," uviedol Kaliňák.

Na tlačovej konferencii obhajoval veľké infraštruktúrne projekty, ku ktorým pristúpila súčasná vláda, vrátane rekonštrukcie bývalého internátu Hviezda v Bratislave, objektu známeho ako Kukurica. Odmietol v tejto súvislosti kritiku zo strany opozície a časti médií na predraženie zákazky, ktorú mal spôsobiť zvolený architektonický postup i vybavenie mobiliárom.

Zdôraznil, že projekt korešponduje s predstavami pôvodného tímu architektov, rovnako vychádza zo špecifík danej budovy a jej pôdorysu. Zvýraznil tiež, že ak majú takéto projekty slúžiť dlhodobo, nesmie sa šetriť na kvalite. "Ak chceme odovzdať Slovensku konkrétne výsledky, pre každú takúto iniciatívu platí, že chceme, aby bola kvalitná," vyhlásil.

Nový balík stíhačiek F-16

Krátko sa vyjadril aj k príletu ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko. Verí, že po doplnení flotily strojov na desať kusov by postupne mohlo Slovensko prevziať v priebehu prvého polroka ochranu vzdušného priestoru do vlastnej réžie. Upozornil však, že je potrebné mať k dispozícii nielen dostatok pilotov, ale aj mechanikov obslužného personálu, ktorí musia prejsť adekvátnym výcvikom v USA. Potvrdil tiež, že po rekonštrukcii letiska Sliač do konca roka 2026 by sa tam mali v roku 2027 presúvať stíhačky z letiska v Kuchyni pri Malackách.

Viac o téme: Minister obranyReakciaGenerálny prokurátorNovelaRobert KaliňákTibor GašparMaroš ŽilinkaTrestný zákonSmer-SSD
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Povodeň výrazne zasiahla letisko
Povodeň výrazne zasiahla letisko Sliač: Robert Kaliňák potvrdil búranie deviatich budov po záplavách
Domáce
Mikulec ostro kritizuje ministra
Mikulec ostro kritizuje ministra vnútra: Eštok je v úplne inej realite než občania, bezpečnosť ľudí klesá
Domáce
Michal Šimečka a Robert
Šimečka kritizuje kroky vlády: Najhorším rozhodnutím bolo preniesť bremeno konsolidácie na občanov
Domáce
Robert Kaliňák
Aj počas Vianoc chránia náš vzdušný priestor: Kaliňák sa na Štedrý deň poďakoval vojakom aj ďalším zložkám
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kaliňák na tlačovej konferencii predstavil plány rezortu do roku 2026
Kaliňák na tlačovej konferencii predstavil plány rezortu do roku 2026
Správy
Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Správy
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Prominenti

Domáce správy

Erik Tomáš
Sociálna poisťovňa sprístupní prognózu dôchodkov, uviedol Erik Tomáš
Domáce
FOTO V Nových Zámkoch horel
V Nových Zámkoch horel byt! Ľudí museli evakuovať
Domáce
Erik Tomáš
Štát v tomto roku ušetril na falošných PN od 100 do 150 miliónov eur, uviedol Tomáš
Domáce
Nehoda pri Svidníku: Vodič nafúkal vyše 2,6 promile, auto sa prevrátilo mimo cesty
Nehoda pri Svidníku: Vodič nafúkal vyše 2,6 promile, auto sa prevrátilo mimo cesty
Prešov

Zahraničné

Tragédia známeho boxera: Prežil
Tragédia známeho boxera: Prežil hrôzostrašnú nehodu, jeho priatelia toľko šťastia nemali!
Zahraničné
Prokuratúra v Mníchove zastavila
Prokuratúra v Mníchove zastavila vyšetrovanie miliardára Usmanova: Zaplatí desať miliónov eur
Zahraničné
raketový systém Orešnik
Veľká ceremónia v Bielorusku: Zerejnili zábery z nasadenia ruských rakiet Orešnik
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási dobytie dvoch dedín na Ukrajine! Kyjev zase zásah prístavnej infraštruktúry
Zahraničné

Prominenti

Obrovská HANBA: Slávnu herečku
Obrovská HANBA: Slávnu herečku a jej exmanžela VYSŤAHOVALI z domu... Neplatili nájomné!
Zahraniční prominenti
FOTO Titulná pieseň k filmu
Rózsova verzia im nie je po chuti: Toto je vraj nová hymna Slovákov! A má v tom prsty Štúr...
Domáci prominenti
Dakota Johnson
Nová láska známej herečky? Načapali ju so zajačikom!
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová a Sajfa
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti
Po 40 rokoch reštaurujú
Po 40 rokoch reštaurujú stĺp Marka Aurélia v Ríme, konečne vidno všetky úžasné detaily!
dromedar.sk
REKORDY v doprave a
REKORDY v doprave a jedle! Bolt zverejnil prehľad za rok 2025: Aká bola najdlhšia trasa a čo Slováci objednávajú najviac?
Zaujímavosti
Historici v úžase: Takto
Historici v úžase: Takto vyzeral Ježiš Kristus na najstaršej freske v Turecku! Zabudnite na svoje predstavy
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

Obranná mizéria nemá konca: Liverpool sa rozlúčil s dôležitým členom prvého tímu
Obranná mizéria nemá konca: Liverpool sa rozlúčil s dôležitým členom prvého tímu
Premier League
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
MS v hokeji do 20 rokov
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce

Technológie

Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Vesmír
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Armádne technológie
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Armádne technológie
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Návody

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Zahraničné celebrity
Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragédia známeho boxera: Prežil
Zahraničné
Tragédia známeho boxera: Prežil hrôzostrašnú nehodu, jeho priatelia toľko šťastia nemali!
Po schválení trestnej novely
Domáce
Po schválení trestnej novely začalo PEKLO: Kaliňák je zo Žilinku prekvapený, v čom tam akože vidí porušenie?
V Žiarskej doline došlo
Domáce
V Žiarskej doline došlo pred Silvestrom takmer ku tragédii: Padajúci strom a štyria zranení turisti!
Ilustračné foto
Domáce
Kolaps na železnici pri Zlatých Moravciach: Zrážka vlaku s autom ochromila dopravu

Ďalšie zo Zoznamu