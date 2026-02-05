Smrteľná nehoda vrtuľníka pri policajnom zásahu v Arizone! Nehoda si vyžiadala dve obete vrátane pilota a záchranára

FLAGSTAFF - Pri havárii vrtuľníka úradu pre bezpečnosť verejnosti v americkom štáte Arizona, ktorý letel na pomoc policajtom pri zásahu proti aktívnemu strelcovi, zahynul pilot a príslušník polície, ktorý bol zároveň aj zdravotníkom. Vo štvrtok o tom informovali tamojšie úrady. Informuje o tom správa agentúry AP.
K nehode došlo ešte v stredu miestneho času. Posádka vrtuľníka Ranger reagovala na výzvu o pomoc od polície v meste Flagstaff a ďalších bezpečnostných zložiek v stredu večer, uviedol vo vyhlásení seržant Kameron Lee. „Počas incidentu sa vrtuľník zrútil, čo malo za následok tragickú smrť pilota a policajta/záchranára na palube,“ dodal Lee. Mená obetí neuviedol.
Vrtuľník Bell 407 havaroval v blízkosti Flagstaffu v stredu približne 22.15 h miestneho času (vo štvrtok 6.15 h SEČ) a následne došlo k požiaru, uviedol Federálny úrad pre letectvo (FAA) vo svojom vyhlásení. Vrtuľník bol podľa registračného čísla vyrobený v roku 2004. Podľa miestnej televízie k havárii došlo severovýchodne od miesta streľby. Podozrivý zo streľby utrpel život neohrozujúce strelné zranenia a bol vzatý do väzby, dodal Lee. Nikto ďalší zranenia neutrpel, dodáva AP.