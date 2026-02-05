Dobráčka z Dunaja skoro prišla o rozum: NENÁVIDELA som vlastnú dcéru! To myslí Monika vážne?

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó šokuje priznaním, ktoré sa máloktorá matka odváži vysloviť: po narodení druhej dcéry Emílie cítila nenávisť voči svojej prvorodenej Melánii!
Herečka Monika Szabó, známa z televízneho seriálu Sľub aj divadla Dunaj, otvorene prehovorila o temnej stránke materstva, ktorú by si málokto dokázal predstaviť. Mamička dvoch dcér – 7-ročnej Melánie a 5-ročnej Emílie – priznáva, že jej prvé dieťa bolo od narodenia náročné a senzitívne, čo po narodení druhej dcéry viedlo k extrémnemu vyčerpaniu a pocitom, ktoré ju samu prekvapili.
Pri prvom tehotenstve bola tesne po škole, mala 26 rokov, zostala sama a bývala u rodičov. „Celé tehotenstvo som si uvedomovala, že to takto nechcem,“ spomína Monika, ktorá dokonca uvažovala o potrate. Nakoniec sa rozhodla dieťa si nechať. Melánia však bola náročné dieťa a okrem toho trpela nočnými desmi. Pol roka bola Monika sama a musela zvládať všetko bez podpory partnera. Až potom stretla svojho súčasného manžela, s ktorým neskôr privítali na svete Emíliu.
Po jej narodení sa situácia dramaticky vyhrotila. „Dojčila som mladšiu v spálni, Melinku tam svokra s mojim manželom nejako v pokoji spacifikovali, len aby bola v poriadku. Dominik prišiel za mnou a hovorí, všetko je v pohode. A ja som tak pozerala, mala som úplne neprítomný pohľad do okna a povedala som mu, že ja ju nenávidím. Ja nenávidím vlastnú dcéru, prečo mi toto robí? Úplne som kričala a hovorila: tak ja som sa rozhodla si ju nechať a ona mi toto robí?“ otvorene priznala herečka v podcaste Sama sebou. Vtedy dosiahla podľa vlastných slov najväčšie zúfalstvo, aké mohla a uvedomila si, že musí zmeniť seba, nie dieťa.
Monika vyhľadala pomoc psychologičky, keď mala Melánia necelé tri roky. „Psychologička mi vysvetlila, že je to úplne normálne správanie dieťaťa v období vzdoru. Do toho sa jej narodila sestra, do toho covid, sťahovanie od mojich rodičov… Proste veľa zmien naraz,“ spomína. Až pri testovaní školskej zrelosti minulý rok prišlo veľké odhalenie. „My sme celý čas hľadali dôvod, prečo sa jej to deje, a celé to vyvrcholilo, keď mala nastúpiť do školy a podstúpiť test školskej zrelosti. Psychologička nám povedala, že kognitívne je niekde vysoko nad priemerom, ale emočne potrebuje ešte dorásť. Odporučila nám odklad a dať ju otestovať, či nemá ľahkú formu Aspergera alebo vysoký intelekt.“
Herečka poslúchla a Melánia podstúpila doplňujúce testy. A výsledok? „Vyšlo jej, že má IQ 138. Takže to nám vlastne otvorilo nový rozmer: aha, nie ona je divná, ale my sme divní pre ňu. Ona má nastavené veci, ktoré musia fungovať, a keď nie, tak error. Teraz už s tým sama pracuje, ale kým sme na to prišli a začali ju rešpektovať, tak to trvalo,“ dodáva Monika.
