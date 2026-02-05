Lily Allen BEZ ŠIAT, bez filtrov a bez manžela: Škandalózna spoveď! Takúto sme ju ešte nevideli

LONDÝN - Speváčka Lily Allen opäť dokázala, že sa nebojí ísť s kožou na trh. V najnovšom vydaní magazínu ELLE pózuje úplne nahá, sebavedomá a silná, zatiaľ čo v otvorenom rozhovore prvýkrát bez prikrášľovania hovorí o bolestivom rozvode a o tom, ako sa znovu učí mať rada samu seba.
Speváčka Lily Allen opäť dokázala, že vie rozvíriť vody šoubiznisu lepšie než ktokoľvek iný. V najnovšom čísle magazínu ELLE sa objavuje úplne nahá, zatiaľ čo v otvorenom a miestami až brutálne úprimnom rozhovore rozoberá rozpad manželstva, emocionálne dno aj to, prečo už nemieni nikoho šetriť – ani seba.
Áno, čítate správne. Nahá Lily Allen, žiadna podprsenka, žiadne nohavičky, len telo a pohľad, ktorý hovorí: toto som ja, ber alebo nechaj. Rozvod, slzy a nahé telo pred objektívom. Fotky, ktoré okamžite zaplavili sociálne siete, mnohí označujú za najodvážnejšie v jej kariére. Lily sa neskrýva za svetlá ani pózy. Je vidno všetko! A presne o to jej ide.
„Po rozvode som sa cítila zlomená, neatraktívna a zbytočná. Tak som sa rozhodla postaviť sa pred objektív presne taká, aká som,“ priznáva bez servítky. Podľa zdrojov z redakcie ELLE nebolo fotenie jednoduché. Emócie vraj tiekli prúdom, padali slzy a občas sa rozlialo úplne ticho. A výsledok? Fotografie, ktoré balansujú na hrane umenia a škandálu. Provokácia alebo pomsta?
Lily odkazuje, že nikoho neprosí o súhlas. „Roky som sa snažila byť ‘dobrá manželka’. Teraz chcem byť len sama sebou.“ A to bez oblečenia, bez kompromisov a bez muža po boku. „Keď už nemáš čo stratiť, prestaneš sa skrývať,“ hovorí.
Lily, akú sme ešte nevideli. V rozhovore sa nevyhýba ani témam, ako sú samota, alkohol, sebanenávisť aj terapia. Lily priznáva, že po rozvode padla na úplné dno, no práve nahé fotenie jej vraj pomohlo znovu získať kontrolu nad vlastným telom aj príbehom. „Toto telo si prešlo peklom. A stále stojí.“ Znamená to jediné: Lily Allen je späť — nahá, hlučná a neprehliadnuteľná.
