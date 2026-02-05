Chcela si dať len vyšetriť zrak, teraz vyzerá ako MIMOZEMŠŤAN: Neuveríte, aká BANÁLNA CHYBA jej zmenila farbu očí!

DUBLIN - Vyšla z nemocnice, sadla do auta a všimla si niečo, čo ju rozosmialo aj šokovalo zároveň. Jej oči mali neprirodzenú, žiarivú farbu. Video okamžite obletelo internet a vyvolalo otázku: čo sa jej vlastne stalo?
Na Instagrame sa írska influencerka Margerita B. Wargola, známa ako @margoinirland, prihovára svojim sledovateľom z auta so širokým úsmevom. Jej oči totiž žiaria intenzívnou neónovo zelenou farbou. „Práve som bola na očnom vyšetrení,“ vysvetľuje, pritom zdôrazňuje, že nejde o žiaden filter.
Za týmto bizarným efektom stojí rutinný postup počas očného testu, informuje portál 20 Minuten. Zdravotná sestra jej aplikovala kontrastné farbivo, ktoré sa bežne používa pri vyšetreniach zraku. V tomto prípade však zabudla upozorniť pacientku, aby si pred zákrokom vybrala kontaktné šošovky. Dôsledkom bolo, že farbivo preniklo priamo do šošoviek, ktoré okamžite nadobudli neónový odtieň.
Pokusy o vyčistenie šošoviek boli neúspešné
„Stačilo, aby som žmurkla, a všetko zožltlo,“ opisuje Wargola so smiechom. Pokusy o vyčistenie šošoviek boli neúspešné, a tak musela ísť domov so zafarbenými šošovkami na očiach. „Mám mínus 8,5 dioptrie. Bez šošoviek som prakticky slepá,“ dodáva.
Napriek nepríjemnej situácii si Wargola zachovala zmysel pre humor. Vo videách ukazuje svoje prirodzené oči a zafarbené šošovky si starostlivo uchováva v puzdre, pričom plánuje ich prípadné využitie pri nadchádzajúcom Dni svätého Patrika. „Jednoducho sa to stalo,“ hovorí s úsmevom, pričom nespochybňuje postup zdravotnej sestry. Incident sa rýchlo stal virálnym a ukazuje, že aj nečakaná chyba môže priniesť zábavný a nezvyčajný moment, ktorý pobaví tisíce ľudí na sociálnych sieťach.