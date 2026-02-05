Kate Middleton po boji s rakovinou: Posiela silný ODKAZ... Prehovorila o STRACHU a vyčerpaní!

LONDÝN - Princezná z Walesu Kate Middleton má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Po ročnom boji s rakovinou, ktorý ju na dlhý čas stiahol z verejného života, dnes hovorí otvorene o chvíľach strachu, únavy aj pochybností. Zároveň však posiela silný odkaz plný nádeje všetkým, ktorých rakovina zasiahla.
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine zverejnila na Instagrame dojímavé video zo stretnutia s onkologickými pacientmi. V hlasovom komentári sa prihovorila nielen im, ale aj ich blízkym. „Myslím na každého, kto čelí diagnóze rakoviny, podstupuje liečbu alebo sa snaží zorientovať v procese uzdravovania,“ odkázala princezná.
Zároveň pripomenula, že rakovina nezasahuje len pacientov samotných, ale aj ich rodiny, priateľov a opatrovateľov, ktorí stoja po ich boku. Kate priznala, že cesta liečby rozhodne nebola jednoduchá. „Ako každý, kto si týmto prešiel, vie, nie je to priamočiara cesta. Sú chvíle strachu a vyčerpania, ale aj okamihy sily, láskavosti a hlbokého ľudského spojenia,“ povedala úprimne. Všetkým, ktorých rakovina ovplyvnila, odkázala, aby nezabúdali na dôležitosť starostlivosti, porozumenia a nádeje. „Prosím, vedzte, že v tom nie ste sami,“ dodala.
Princezná oznámila diagnózu v marci 2024. O niekoľko mesiacov neskôr, v septembri, prezradila, že ukončila „nesmierne náročnú“ chemoterapiu. V januári 2025 následne prišla radostná správa – Kate je v remisii. Po návrate k verejným povinnostiam prijala aj novú úlohu spoločnej patrónky prestížnej nemocnice The Royal Marsden. „Mojou nádejou je, že podporou prelomového výskumu a špičkovej starostlivosti dokážeme zachrániť viac životov a zlepšiť skúsenosť všetkých, ktorých rakovina zasiahla,“ napísala na sociálnej sieti.
V roku 2025 sa Kate postupne vracia do verejného života. Objavila sa na viacerých významných podujatiach, vrátane Kráľovskej záhradnej slávnosti, Trooping the Colour či tenisového turnaja vo Wimbledone. O náročnom období prehovoril aj jej manžel Prince William. V októbri priznal, že nikdy nečakal, že rakovina zasiahne ich rodinu. „Keď sa to stane vám, dostane vás to na miesta, ktoré vôbec nie sú príjemné,“ povedal otvorene. Zároveň však dodal, že dnes už všetko „napreduje správnym smerom“. Kráľovský pár spolu vychováva tri deti – princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa.