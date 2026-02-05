Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Getty Images)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Slovenský futbalový zväz čelí bezprecedentnému škandálu, ktorý môže otriasť samotnými základmi nášho najpopulárnejšieho športu. Na verejnosť prenikli šokujúce dokumenty, podľa ktorých mal zväz ručiť celým svojím majetkom za nákup tisícok luxusných telefónov v závratnej hodnote takmer 17 miliónov eur. Kým veritelia už búchajú na dvere, vedenie SFZ kategoricky odmieta, že by kedykoľvek schválilo obchod v takomto obludnom rozsahu.

Podľa zmlúv a faktúr, ktoré sa objavili, mal Slovenský futbalový zväz (SFZ) prevziať úlohu ručiteľa v obchode s 17-tisíc kusmi telefónov iPhone 16. Celkový dlh, ktorý mal vzniknúť nesplatením faktúr zo strany súkromnej spoločnosti, sa vyšplhal na astronomických 16 950 429,49 eur.

ŠKANDÁL v SFZ: V
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: topky)

Situácia je o to vážnejšia, že ak by sa tieto nároky ukázali ako právne vymáhateľné, SFZ by mohol prísť o milióny eur z rozpočtu. V praxi by to znamenalo katastrofálny scenár – peniaze určené na rozvoj mládeže, ihriská či lopty pre deti by pohltil dlh za tisíce telefónov, ktoré zväz podľa vlastných slov ani neobjednal.

ŠKANDÁL v SFZ: V
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: topky)

Podpis šéfa a odsúdený konateľ

V centre pozornosti stojí Dohoda o ručení, ktorú mal za zväz podpísať jeho šéf Ján Kováčik. Dokumenty naznačujú, že SFZ v nej ručí celým svojím majetkom za záväzky nitrianskej firmy Best Press s.r.o. Zarážajúce je najmä pozadie tohto partnera. Konateľ spomínanej spoločnosti bol totiž v auguste 2025 právoplatne odsúdený za majetkový podvod v hodnote 60 miliónov eur.

SFZ sa bráni tým, že firmu si preverovali podľa štandardných postupov. „Spoločnosť Best Press je dlhodobým obchodným partnerom. SFZ vykonal a vykonával pravidelnú kontrolu predmetného dodávateľa podľa interných postupov SFZ, t.j. najmä kontrolu, či nie je dlžníkom voči štátu, či nie je v konkurze, resp. nemá iné záväzky,“ uviedol zväz v odpovedi na naše otázky.

Zväz sa od miliónových faktúr dištancuje

Vedenie slovenského futbalu sa od miliónových faktúr ostro dištancuje. Podľa ich verzie išlo o bežný nákup techniky pre vlastné potreby, nie o 17-tisíc kusov iPhonov. Suma mala byť tisícnásobne nižšia. „SFZ odmieta tvrdenie, že by prevzalo ručenie za záväzky spoločnosti Best Press s.r.o. v hodnote 17 miliónov EUR. Predložená dohoda o ručení bola poskytnutá výlučne za účelom zabezpečenia tovaru objednaného pre potreby SFZ ako koncového zákazníka, t. j. v predpokladanej výške neprevyšujúcej 15tis. EUR,“ tvrdí hovorca zväzu Juraj Čurný.

Zväz zároveň dodáva, že o situácii vie už od novembra minulého roka, kedy bol informovaný Výkonný výbor. Trvajú však na tom, že žiadna exekúcia nehrozí. „SFZ neeviduje, že by bol voči nemu na súde uplatnený akýkoľvek nárok. SFZ nehrozí exekúcia a nehrozí ochromenie činnosti zväzu a ani slovenskej reprezentácie.“

Stanovisko SFZ


Slovenský futbalový zväz (SFZ) kategoricky odmieta existenciu akéhokoľvek záväzku SFZ, ktorý by mal vyplývať z dnes médiám anonymne doručených dokumentov.

SFZ si nikdy neobjednal a ani neprevzal uvádzané mobilné telefóny v počte 17 000 ks konkrétnej prémiovej značky. SFZ odmieta tvrdenie, že by prevzalo ručenie za záväzky spoločnosti Best Press s.r.o. v hodnote 17 miliónov EUR. Predložená dohoda o ručení bola poskytnutá výlučne za účelom zabezpečenia tovaru objednaného pre potreby SFZ ako koncového zákazníka, t. j. v predpokladanej výške neprevyšujúcej 15tis. EUR. SFZ si všetky záväzky za jemu dodaný tovar riadne splnil.

Medializovaný prípad sa týka vzťahu medzi tretími osobami a v súčasnosti je predmetom obchodných rokovaní a riešení medzi dodávateľom SFZ a obchodným partnerom tohto dodávateľa. SFZ v tejto súvislosti uvádza, že neeviduje žiadny nárok uplatnený voči SFZ na súde, ani žiadne rozhodnutie, ktoré by zakladalo jeho povinnosť plniť. SFZ zároveň zdôrazňuje, že mu nehrozí žiadna exekúcia ani konkurz.

V prípade, že bude deklarovaný nárok voči SFZ uplatnený súdnou cestou, bude sa účinne brániť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. Celú záležitosť SFZ aktuálne rieši v spolupráci s externým právnym zástupcom s tým, že vzhľadom na prebiehajúce právne posudzovanie celej veci a potrebu chrániť svoje práva a oprávnené záujmy sa v tejto fáze nebude verejne vyjadrovať k detailom medializovanej dohody o ručení ani k súvisiacim dokumentom.

Žaloba je na súde

Advokátska kancelária ACT Legal potvrdila, že zastupuje klienta,  ktorému vznikla pohľadávka približne vo výške istiny 17 miliónov eur voči spoločnosti Best Press. "Táto pohľadávka je zabezpečená ručením Slovenského futbalového zvezu. Dohodu o ručení podpísal prezident Slovenského futbalového zvezu a zabezpečuje pohľadávku v celej jej výške. Nakoľko pohľadávka nebola napriek výzvam uhradená ako spoločnosťou Best Press, tak ani ručiteľom, teda Slovenským futbalovým zväzom, klient musel pristúpiť k jej uplatneniu prostredníctvom podania žaloby na príslušnú súde," informovala advokátska kancelária. 

Celá kauza prichádza v čase vyostreného konfliktu medzi futbalovým zväzom a ministrom športu Rudolfom Huliakom, ktorý už podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení financovania pre SFZ. Dôvodom sú podľa neho „závažné nedostatky“, na ktoré prišla kontrola. 

„Hlavný kontrolór športu vykonáva v SFZ kontrolu. Včera, 28. januára, mi bolo doručené písomné stanovisko od hlavného kontrolóra športu, v ktorom ma informuje, že počas prebiehajúcej kontroly nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ. Vo svojom stanovisku požiadal ministerstvo neodkladne konať v zmysle zákona o športe. Požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov SFZ. Na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Dnes som podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči SFZ,“ oznámil koncom januára Huliak.

Viac o téme: DokumentyIphoneSlovenský futbalový zväzBest Press s.r.o.
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ostré slová Huliaka na
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
sportky.sk
STVR je najväčším vysielateľom
STVR je najväčším vysielateľom slovenského futbalu! Podpísala exkluzívne zmluvy
Domáce
Viaceré športové zväzy podporili
Viaceré športové zväzy podporili novely o športe a o Fonde na podporu športu
Domáce
Čurný zo SFZ sa
Čurný zo SFZ sa zastal politikov z futbalu: Bola to ich práca!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Prominenti
Patrik Šimko z Tatrana Prešov: Liga ukáže, ako sme sa pripravili
Patrik Šimko z Tatrana Prešov: Liga ukáže, ako sme sa pripravili
Šport
Mikloško si vyslúžil potlesk v stoji od celej opozície
Mikloško si vyslúžil potlesk v stoji od celej opozície
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Nevideli ste ju? Polícia pátra po nezvestnej 11-ročnej Laure z Modry
Domáce
ŠKANDÁL v SFZ: V
ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni
Domáce
FOTO Chaos s energošekmi pokračuje:
Chaos s energošekmi pokračuje: Bizarné prípady... Štefan po otvorení schránky neveril vlastným očiam! To vážne?
Domáce
Podvodníci pripravili Bratislavčana o 14 000 eur: Tvárili sa, že pomáhajú jeho príbuznému
Podvodníci pripravili Bratislavčana o 14 000 eur: Tvárili sa, že pomáhajú jeho príbuznému
Bratislava

Zahraničné

Rozsiahly požiar v Nemecku
Rozsiahly požiar v Nemecku vo fyzikálnom laboratóriu: Oheň poškodil urýchľovač častíc
Zahraničné
Smrteľná nehoda vrtuľníka pri
Smrteľná nehoda vrtuľníka pri policajnom zásahu v Arizone! Nehoda si vyžiadala dve obete vrátane pilota a záchranára
Zahraničné
Freska s tvárou premiérky
Freska s tvárou premiérky Meloniovej šokovala svet, Vatikán zasiahol
dromedar.sk
Slovensko na programe rokovania
Slovensko na programe rokovania v Štrasburgu: Europarlament bude rokovať o stave právneho štátu Slovenska
Zahraničné

Prominenti

50 rokov s jedným
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Domáci prominenti
Lily Allen
Lily Allen BEZ ŠIAT, bez filtrov a bez manžela: Škandalózna spoveď! Takúto sme ju ešte nevideli
Zahraniční prominenti
Fashion Live. Na snímke
Dobráčka z Dunaja skoro prišla o rozum: NENÁVIDELA som vlastnú dcéru! To myslí Monika vážne?
Domáci prominenti
Kate Middleton po boji
Kate Middleton po boji s rakovinou: Posiela silný ODKAZ... Prehovorila o STRACHU a vyčerpaní!
Kráľovské rodiny a šľachta

Zaujímavosti

Z vyšetrenia odchádzala so
Chcela si dať len vyšetriť zrak, teraz vyzerá ako MIMOZEMŠŤAN: Neuveríte, aká BANÁLNA CHYBA jej zmenila farbu očí!
Zaujímavosti
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával štyri hodiny cez rozbúrené more, aby zachránil svoju rodinu
dromedar.sk
Koniec anonymity pri AI?
Koniec anonymity pri AI? Oxford rozdelil svet do 4 táborov: Zistite, čo o vás prezrádza váš štýl četovania!
Zaujímavosti
Koniec CHRONICKÉHO utrpenia? Stačí
Koniec CHRONICKÉHO utrpenia? Stačí umlčať tento drobný okruh V MOZGU a bolesť sa jednoducho rozplynie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!

Šport

ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
Hokej na ZOH 2026
Kvalita a investícia do budúcnosti: Slovan získal ofenzívnu posilu, na ME dal víťazný gól Slovenska
Kvalita a investícia do budúcnosti: Slovan získal ofenzívnu posilu, na ME dal víťazný gól Slovenska
Niké liga

Auto-moto

Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Fašiangové koláče, ktoré si pýtajú dupľu: Tieto robili staré mamy
Fašiangové koláče, ktoré si pýtajú dupľu: Tieto robili staré mamy
Výber receptov

Technológie

Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Veda a výskum
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Bezpečnosť
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
Armádne technológie

Bývanie

Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie

Pre kutilov

Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Zábava
Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL v SFZ: V
Domáce
ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni
Chaos s energošekmi pokračuje:
Domáce
Chaos s energošekmi pokračuje: Bizarné prípady... Štefan po otvorení schránky neveril vlastným očiam! To vážne?
Fico prelomil mlčanie: Prehovoril
Domáce
Fico prelomil mlčanie: Prehovoril o tom, ako to bolo s jeho údajným stretnutím s Bannonom!
MIMORIADNE Vtáčia chrípka zlikvidovala
Domáce
MIMORIADNE Vtáčia chrípka zlikvidovala farmu na juhu Slovenska: Museli utratiť tisíce zvierat!

Ďalšie zo Zoznamu