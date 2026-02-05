ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni

BRATISLAVA - Slovenský futbalový zväz čelí bezprecedentnému škandálu, ktorý môže otriasť samotnými základmi nášho najpopulárnejšieho športu. Na verejnosť prenikli šokujúce dokumenty, podľa ktorých mal zväz ručiť celým svojím majetkom za nákup tisícok luxusných telefónov v závratnej hodnote takmer 17 miliónov eur. Kým veritelia už búchajú na dvere, vedenie SFZ kategoricky odmieta, že by kedykoľvek schválilo obchod v takomto obludnom rozsahu.
Podľa zmlúv a faktúr, ktoré sa objavili, mal Slovenský futbalový zväz (SFZ) prevziať úlohu ručiteľa v obchode s 17-tisíc kusmi telefónov iPhone 16. Celkový dlh, ktorý mal vzniknúť nesplatením faktúr zo strany súkromnej spoločnosti, sa vyšplhal na astronomických 16 950 429,49 eur.
Situácia je o to vážnejšia, že ak by sa tieto nároky ukázali ako právne vymáhateľné, SFZ by mohol prísť o milióny eur z rozpočtu. V praxi by to znamenalo katastrofálny scenár – peniaze určené na rozvoj mládeže, ihriská či lopty pre deti by pohltil dlh za tisíce telefónov, ktoré zväz podľa vlastných slov ani neobjednal.
Podpis šéfa a odsúdený konateľ
V centre pozornosti stojí Dohoda o ručení, ktorú mal za zväz podpísať jeho šéf Ján Kováčik. Dokumenty naznačujú, že SFZ v nej ručí celým svojím majetkom za záväzky nitrianskej firmy Best Press s.r.o. Zarážajúce je najmä pozadie tohto partnera. Konateľ spomínanej spoločnosti bol totiž v auguste 2025 právoplatne odsúdený za majetkový podvod v hodnote 60 miliónov eur.
SFZ sa bráni tým, že firmu si preverovali podľa štandardných postupov. „Spoločnosť Best Press je dlhodobým obchodným partnerom. SFZ vykonal a vykonával pravidelnú kontrolu predmetného dodávateľa podľa interných postupov SFZ, t.j. najmä kontrolu, či nie je dlžníkom voči štátu, či nie je v konkurze, resp. nemá iné záväzky,“ uviedol zväz v odpovedi na naše otázky.
Zväz sa od miliónových faktúr dištancuje
Vedenie slovenského futbalu sa od miliónových faktúr ostro dištancuje. Podľa ich verzie išlo o bežný nákup techniky pre vlastné potreby, nie o 17-tisíc kusov iPhonov. Suma mala byť tisícnásobne nižšia. „SFZ odmieta tvrdenie, že by prevzalo ručenie za záväzky spoločnosti Best Press s.r.o. v hodnote 17 miliónov EUR. Predložená dohoda o ručení bola poskytnutá výlučne za účelom zabezpečenia tovaru objednaného pre potreby SFZ ako koncového zákazníka, t. j. v predpokladanej výške neprevyšujúcej 15tis. EUR,“ tvrdí hovorca zväzu Juraj Čurný.
Zväz zároveň dodáva, že o situácii vie už od novembra minulého roka, kedy bol informovaný Výkonný výbor. Trvajú však na tom, že žiadna exekúcia nehrozí. „SFZ neeviduje, že by bol voči nemu na súde uplatnený akýkoľvek nárok. SFZ nehrozí exekúcia a nehrozí ochromenie činnosti zväzu a ani slovenskej reprezentácie.“
Stanovisko SFZ
Slovenský futbalový zväz (SFZ) kategoricky odmieta existenciu akéhokoľvek záväzku SFZ, ktorý by mal vyplývať z dnes médiám anonymne doručených dokumentov.
SFZ si nikdy neobjednal a ani neprevzal uvádzané mobilné telefóny v počte 17 000 ks konkrétnej prémiovej značky. SFZ odmieta tvrdenie, že by prevzalo ručenie za záväzky spoločnosti Best Press s.r.o. v hodnote 17 miliónov EUR. Predložená dohoda o ručení bola poskytnutá výlučne za účelom zabezpečenia tovaru objednaného pre potreby SFZ ako koncového zákazníka, t. j. v predpokladanej výške neprevyšujúcej 15tis. EUR. SFZ si všetky záväzky za jemu dodaný tovar riadne splnil.
Medializovaný prípad sa týka vzťahu medzi tretími osobami a v súčasnosti je predmetom obchodných rokovaní a riešení medzi dodávateľom SFZ a obchodným partnerom tohto dodávateľa. SFZ v tejto súvislosti uvádza, že neeviduje žiadny nárok uplatnený voči SFZ na súde, ani žiadne rozhodnutie, ktoré by zakladalo jeho povinnosť plniť. SFZ zároveň zdôrazňuje, že mu nehrozí žiadna exekúcia ani konkurz.
V prípade, že bude deklarovaný nárok voči SFZ uplatnený súdnou cestou, bude sa účinne brániť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. Celú záležitosť SFZ aktuálne rieši v spolupráci s externým právnym zástupcom s tým, že vzhľadom na prebiehajúce právne posudzovanie celej veci a potrebu chrániť svoje práva a oprávnené záujmy sa v tejto fáze nebude verejne vyjadrovať k detailom medializovanej dohody o ručení ani k súvisiacim dokumentom.
Žaloba je na súde
Advokátska kancelária ACT Legal potvrdila, že zastupuje klienta, ktorému vznikla pohľadávka približne vo výške istiny 17 miliónov eur voči spoločnosti Best Press. "Táto pohľadávka je zabezpečená ručením Slovenského futbalového zvezu. Dohodu o ručení podpísal prezident Slovenského futbalového zvezu a zabezpečuje pohľadávku v celej jej výške. Nakoľko pohľadávka nebola napriek výzvam uhradená ako spoločnosťou Best Press, tak ani ručiteľom, teda Slovenským futbalovým zväzom, klient musel pristúpiť k jej uplatneniu prostredníctvom podania žaloby na príslušnú súde," informovala advokátska kancelária.
Celá kauza prichádza v čase vyostreného konfliktu medzi futbalovým zväzom a ministrom športu Rudolfom Huliakom, ktorý už podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení financovania pre SFZ. Dôvodom sú podľa neho „závažné nedostatky“, na ktoré prišla kontrola.
„Hlavný kontrolór športu vykonáva v SFZ kontrolu. Včera, 28. januára, mi bolo doručené písomné stanovisko od hlavného kontrolóra športu, v ktorom ma informuje, že počas prebiehajúcej kontroly nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ. Vo svojom stanovisku požiadal ministerstvo neodkladne konať v zmysle zákona o športe. Požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov SFZ. Na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Dnes som podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči SFZ,“ oznámil koncom januára Huliak.