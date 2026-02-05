Times Square na slovenský spôsob?! Najskôr nonstop rozsvietená Kukurica, teraz obria LED obrazovka: Ľudia sa búria

BRATISLAVA – Najskôr budova rozsvietená celé noci ako vianočný stromček počas Štedrého večera, teraz aj obrovská LED obrazovka. Obyvatelia bratislavského Nového Mesta žijúci neďaleko bývalého vojenského internátu Hviezda, známemu skôr ako „Kukurica“ majú hlavy v smútku. Budovu, ktorá roky chátrala a „špatila“ frekventovanú časť mesta sa rozhodol rezort obrany zrekonštruovať a naplno využívať. Z toho, ako to prebieha a aké dôsledky to so sebou prináša, však miestni nadšení nie sú.
Nejde pritom o „klasické“ sťažnosti na stavebný ruch. Domáci sú nešťastní z iných dôvodov. V budove býva totiž od hora až dole zasvietené svetlo počas celej noci a to na všetkých poschodiach. Podľa obyvateľov priľahlých budov to trvá už niekoľko mesiacov. „Už to dávno nie je kukurica, ale lampión,“ poznamenala v debate na sociálnej sieti Život v MČ Bratislava - Nové Mesto jedna z obyvateliek. Na svetelný smog, ktorý budova spôsobuje, sa sťažujú viacerí.
Najnovšie k tomu na budove pribudla aj rozmerná LED obrazovka. Tu namontovali v utorok. „Len som včera čumela, jak odkrývajú tú obrovskú svetelnú tabuľu, čo nám bude žiariť do okien,“ napísala ďalšia z diskutujúcich.
Mnohí sa tiež zamýšľajú nad tým, či je práve v čase, keď sa v krajine rieši vysoká cena energií, rozdávajú sa energošeky a dopadá na nás ťažká ruka konsolidácie, správne, aby budova vo vlastníctve rezortu svietila nonstop celé noci.
Mestská časť dáva ruky preč
Budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala až ju v roku 2017 úplne zatvorili. Celé roky okolie "špatila" zanedbaným vzhľadom. Neleží totiž niekde na periférii, ale blízko električkovej trate a Račianskeho či Trnavského mýta vo frekventovanej časti mesta. Ministerstvo obrany sa ju rozhodlo opraviť a priestory chce po rekonštrukcii využívať ako svoje sídlo. LED obrazovku má slúžiť na prezentáciu informácií či rezortných aktivít.
S otázkami týkajúcimi sa sťažností obyvateľov na svetelný smog sme sa obrátili na rezort obrany. Ministerstvo však zatiaľ neodpovedalo.
Budova leží v mestskej časti Nové Mesto. Tá síce tvrdí, že si je vedomé obáv obyvateľov v súvislosti s veľkou LED obrazovkou, no keďže ide o objekt a pozemok vo vlastníctve rezortu obrany, nemá na novú obrazovku žiadny dosah. „Mestská časť si je vedomá obáv obyvateľov. Aj na základe skúseností z minulosti, najmä s LED obrazovkou na Tržnici, chápeme, že podobné prvky môžu pôsobiť rušivo a prispievať k vizuálnemu smogu v meste,“ uviedla vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
Vysvetlila, že objekt spolu s pozemkom patrí ministerstvu a rezort obrany nemal podľa nej povinnosť žiadať mestskú časť o súhlas na umiestnenie LED obrazovky. Keďže ide zároveň o stavbu vojenskej správy, všetky potrebné povolenia vydáva ministerstvo obrany, odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenia stavebného poriadku, ako vojenský stavebný úrad. „Mestská časť nemá možnosť ovplyvniť rozhodnutie o osadení ani prevádzke tejto obrazovky,“ podotkla Goffová.
Obyvatelia zatiaľ formálne žiadosti mestskej časti neadresovali, svoje obavy podľa nej vyjadrili niektorí znepokojení obyvatelia iba prostredníctvom sociálnych sietí. Tí kritizujú nielen samotnú LED obrazovku, ale aj nočné vysvietenie budovy, teda svetelný smog ničiaci pokoj. „Je to veľmi smutné, že sa na toto musíme dívať,“ odkazujú niektorí. Momentálna mestská časť neeviduje ani sťažnosti od obyvateľov v súvislosti so stavebnými prácami. Vlani sa občania sťažovali na hlučnosť niektorých prác a opakované rušenie nočného pokoja, ktoré vyústili do stretnutia vedenia mestskej časti s Bytovou agentúrou rezortu Ministerstva obrany (BARMO), na ktorom sa dohodli na istých pravidlách.
Predražená a nevyužitá?
Kritika však zaznieva aj k nákladom súvisiacim s rekonštrukciou. Samotný kontroverzný LED panel štát vyšiel na zhruba 400-tisíc eur. „Vojaci majú problém s ubytovacími kapacitami. Vidíme, že noví regrúti, ktorí prichádzajú do ozbrojených síl v Martine, musia bývať v stanoch, lebo nie sú opravené budovy. A Kaliňák dá za takmer pol milióna eur LED-ku na stenu,“ uviedol exminister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď.
V minulosti boli kritizované aj ceny interiérového vybavenia. V budove majú byť napríklad po rekonštrukcii k dispozícii kávovary za 800 eur či mikrovlnné rúry za 700 eur. Kuchynské linky majú stáť viac ako 10-tisíc eur, no bez drezu, spotrebičov či batérií. A má ich byť celkovo 22. Lavice na sedenie majú vyjsť na zhruba 4-tisíc eur, skrinky pod umývadlo na 3-tisíc.
Útvar hodnoty za peniaze v súvislosti s rekonštrukciou budovy už v minulosti pri hodnotení projektu odporučil ministerstvu obrany, aby predstavilo konkrétny plán na dlhodobé využitie nových aj aktuálnych priestorov areálu ministerstva. Urobil to aj v poslednej aktualizácii z konca januára. Projekt aktuálne vstupuje do tretej a štvrtej etapy. V tomto roku by mal stáť 10,4 milióna eur.„Sťahovaním sa uvoľnia pôvodné administratívne priestory v rámci areálu, pre ktoré nie je v súčasnosti známe využitie. Zároveň nie je zrejmé, ako efektívne bude využívaná zrekonštruovaná budova, kde je priestorová rezerva potenciálne 200 zamestnancov. Ministerstvo financií SR už v predchádzajúcich hodnoteniach odporúčalo vypracovanie plánu ich plného využitia. Investor pracuje na jeho príprave, doteraz ale nebol sprístupnený,“ uviedli analytici. Útvar zároveň zhodnotil, že oproti plánovaným výdavkom na rekonštrukciu komplexu minie ministerstvo o 6,6 milióna eur viac. Celkové výdavky stúpli na úroveň 56 miliónov eur.
Minister obrany Robert Kaliňákv minulosti obhajoval navýšenie rozpočtu pre projekt. Uviedol aj to, že ministerstvo zaplní všetky svoje budovy a do areálu ministerstva v Bratislave plánuje presunúť Generálny štáb Ozbrojených síl SR či iné rezortné zložky. Nemyslí si, že je stavba predražená.