50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté

BRATISLAVA - Minuloročný koncert Petra Stašáka Príval Slávy bol oslavou jeho 75. narodenín a v košickom Spoločenskom pavilóne sa zišla poriadne silná zostava hostí. Nechýbala ani Eva Máziková, ktorá priznala, že takéto stretnutia sú dnes už vzácnejšie!
Peter Stašák si pripravil pre svojich fanúšikov výnimočný večer a na pódiu sa pri ňom vystriedali viacerí speváci - medzi nimi aj Eva Máziková. Tá si stretnutie s kolegami nesmierne užívala, no jedným dychom dodala, že strety s rovesníkmi sú každým rokom vzácnejšie. „To je veľmi pekné, keď sa stretneme. A je ich stále menej a menej, ale život nie je navždy, je to tak… ale je to vždy milé,“ priznala úprimne.
Speváčka prezradila, že sa vie tešiť aj z úspechu iných. Žiadne kyslé úsmevy, práve naopak. Známa je tiež tým, že je priam neriadená strela a aj po sedemdesiatke predvádza na pódiu neuveriteľné výkony. Čo ju však dokáže prekvapiť, je jej publikum. „Mám dosť veľa fanúšikov, a samých mladých, nerozumiem tomu… a je jedno, či som vo Viedni alebo kde.“
Eva často koncertuje bez manžela Petra, no priznala, že doma to má nastavené po svojom – bez povolenia neodíde! „Ja sa ho vždy spýtam, aby ho to nebolelo. Ale keď tu nie je, nie som taká uvoľnená…“ prezrádza speváčka, no zároveň dodáva, že práve týmto svojim pracovným útekom z domu vďačí za dlhoročné manželstvo, ktoré trvá už neuveriteľných 50 rokov. „Toto manželstvo funguje 120 rokov. A prečo? Lebo som často preč. Ono to napätie, že sa zase stretneme… on ma čaká vždy s kvetmi.“
Po príchode domov sa zo speváčky stáva pani domu, ktorá sa venuje celkom obyčajným veciam. Nebola by to však Eva, keby aj tie nedokázala povýšiť na celkom iný level. Podaktoré jej aktivity vás poriadne prekvapia!
