MIMORIADNE Vtáčia chrípka zlikvidovala farmu na juhu Slovenska: Museli utratiť tisíce zvierat!

BRATISLAVA - Akoby Slovensko už nemalo dosť ekonomických problémov, ešte prichádzajú nechcené externality. Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala o závažnom šírení vtáčej chrípky (H5N1) na juhu Slovenska. Je to len niekoľko mesiacov po šírení slintačky a krívačky.
Na závažné šírenie nebezpečnej choroby ukázala televízia Markíza. "Podozrenie na nákazu bolo vyslovené na základe nahláseného úhynu nad 400 kusov moriek počas jedného dňa," prezradili veterinári. Ide o farmu Čalovec v okrese Komárno.
Nákaza sa šíri vo veľkých násobkoch
V chove mala farma 36-tisíc kusov hydiny. Išlo o morky a sliepky. Dosiaľ však už uhynulo asi 7-tisíc zvierat, čo je alarmujúce číslo.
Odborníci preto na farme aplikovali prísne opatrenia a zastavili všetky pohyby. Likvidácia hydiny začne 6. februára. Trvať bude 2-3 dni. "Počas štvrtka 5.2.2026 je presúvaná technika spolu s depopulačnou jednotkou zo ŠVPS SR do ohniska. Začiatok depopulácie farmy je plánovaný na 6.2.2026, odhaduje sa, že depopulačné práce budú ukončené v priebehu 2 – 3 dní," uviedli.
V sekcii ohniska vytvorili ochranné pásma v okruhu 3 a 10 kilometrov. Tu sa uplatňujú špeciálne veterinárne opatrenia. "Obciam, chovateľom a poľovným združeniam v rámci pásiem boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat," skončili veterinári.