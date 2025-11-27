Voľby v Poľsku by vyhrala Občianska koalícia, ale vláda by väčšinu neobhájila

VARŠAVA - Vládna Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska by podľa najnovšieho prieskumu United Surveys pre portál Wirtualna Polska zvíťazila v parlamentných voľbách v Poľsku so ziskom takmer 31 percent hlasov. Druhé miesto by obsadilo Právo a spravodlivosť (PiS) s podporou 26,5 percenta voličov. Súčasná vládna koalícia by stratila väčšinu, informuje o tom agentúra PAP.
Konfederácia a Ľavica blízko parlamentu
Do Sejmu by sa podľa výsledkov dostala ešte Konfederácia, ktorú by volilo 15,5 percenta opýtaných, ako aj Ľavica (takmer osem percent) a krajne pravicová Konfederácia Koruny Poľskej (KKP) so ziskom 6,5 percenta. Strany Razem, Poľská ľudová strana (PSL) a Poľsko 2050 by zostali mimo parlamentu so ziskom do troch percent. Nerozhodnutých je päť percent respondentov.
Účasť vo voľbách deklarovalo takmer 64 percent oslovených, približne tretina by voliť nešla. Podľa prepočtu na mandáty by KO a Ľavica spoločne získali 209 poslaneckých kresiel, čo im nestačí na väčšinu. Možnosť vládnutia by tak mala široká pravicová koalícia od PiS cez Konfederáciu po KKP. PiS sa však podľa PAP stavia k možnosti koalície s KKP rezervovane. Prieskum sa uskutočnil od 21. do 23. novembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.