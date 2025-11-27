Poľsko je v šoku: Pri záhadnom požiari zomrela známa multimilionárka a jej vnuk! TOTO sa im stalo osudným

VARŠAVA - Pri požiari rodinného domu v poľskom Szumowe prišla o život podnikateľka Irena Rupińska aj jej dvojročný vnuk. Podľa prokuratúry mohol byť pôvodcom ohňa zničený elektrický prístroj v ich izbe.
Tragické ráno v rodinnom dome
V pondelok zasiahla severovýchod Poľska mimoriadne bolestivá správa: v jednom z domov v Szumowe našli po požiari dve obete – 54-ročnú podnikateľku Irenu Rupińskú a jej malého vnuka. Ako uvádza Wirtualna Polska, dvaja ďalší muži, ktorí sa v tom čase nachádzali v dome, skončili v nemocnici.
Prokurátorka Katarzyna Wankiewicz z Prokuratúry Regionálnej v Zambrove pre portál WP vysvetlila, že ohnisko požiaru sa nachádzalo priamo v miestnosti, kde spala stará mama s dieťaťom. Podľa jej slov sa v rohu izby našiel elektrický prístroj, ktorý bol úplne roztavený. Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že išlo o zvlhčovač vzduchu, ktorý mohol skratovať a spôsobiť požiar.
Dvere do spálne boli zatvorené, čo rodine v inej časti domu znemožnilo rýchlo zasiahnuť. Až keď si všimli dym, pokúsili sa dostať dnu, no plamene a dym boli už príliš intenzívne. Prípadné rozšírenie požiaru do ďalších častí domu sa podľa prokuratúry nepreukázalo – oheň zostal sústredený len v jednej miestnosti.
Obec aj kolegovia vyjadrujú hlbokú sústrasť
Správa o smrti podnikateľky vyvolala v regióne silnú odozvu. Samospráva gminy Szumowo uverejnila vyhlásenie, v ktorom jej predstavitelia – wójt Andrzej Pskiet a šéfka miestneho zastupiteľstva Ewelina Mieczkowska – rodine odkázali, že v takýchto chvíľach prajú najbližším pokoj a vzájomnú oporu.
Oznámenie vydala aj skupina ZPK Rupińscy, ktorú zosnulá spoluvlastnila. Vedenie firmy informovalo, že rodina namiesto tradičných kvetov prosí o príspevky na liečbu Antosia Krupiennika trpiaceho Apertovým syndrómom.
Súcit vyjadrili aj dobrovoľní hasiči z OSP Szumowo, kde bola Irena Rupińska čestnou členkou. Vo svojom odkaze pripomenuli, že sa na ich podporu mohla jednotka vždy spoľahnúť a že jej priazeň bola pre nich privilégium.
Život úspešnej podnikateľky
Irena Rupińska roky stála spolu s manželom Kazimierzem na čele skupiny ZPK Rupińscy, ktorá sa špecializuje na výrobu stavebných a cestárskych štrkov. Pod tento holding patrí aj spoločnosť Natrix známa produkciou zámkovej dlažby.
Jej podnikateľský úspech bol v Poľsku dobre známy. V rokoch 2016 a 2017 figurovali Rupińscy v rebríčku stovky najbohatších Poliakov, ktorý každoročne zostavuje magazín Forbes. V prvom z týchto rokov obsadili 85. miesto a o rok neskôr sa posunuli o priečku vyššie. Ich majetok bol odhadovaný na približne 518 miliónov zlotých.
Vyšetrovanie pokračuje a prokuratúra čaká na výsledky pitvy, ktoré môžu potvrdiť predbežné závery o technickej príčine požiaru. Tragédia, ktorá zasiahla jednu z najvplyvnejších podnikateľských rodín v regióne, zanechala v miestnej komunite hlbokú ranu.