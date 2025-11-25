Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Poľsko a Francúzsko spájajú sily: Tankovanie vo vzduchu má byť kľúčom k novej vojenskej spolupráci

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľsko a Francúzsko majú záujem o užšiu spoluprácu pri rozvoji tankovania vo vzduchu a leteckého transportu v rámci európskeho programu SAFE. Uviedol to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po utorkovom stretnutí s francúzskou ministerkou obrany Catherine Vautrinovou. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.

Minister pripomenul, že Poľsko nedisponuje vlastnými kapacitami pre tankovanie vo vzduchu, hoci ide o kľúčovú schopnosť jeho vzdušných síl. Zdôraznil, že súčasťou rokovaní je aj možnosť zapojiť sa do spoločných projektov a nákupov. Francúzsko zohráva významnú úlohu v konzorciu Airbus, ktoré ponúka tankovacie lietadlá A330 MRTT a transportné stroje A400M.

Kosiniak-Kamysz uviedol, že v rámci programu SAFE môžu členské štáty čerpať prostriedky na posilnenie obrany, pričom Poľsko by podľa odhadov mohlo získať až 43,7 miliardy eur. Dodal, že rokovania o konkrétnych projektoch sú v záverečnej fáze a verí, že čoskoro sa podarí postúpiť do ďalšej etapy príprav.

Francúzska ministerka ocenila poľskú prácu na programe SAFE počas jeho prerokovania v EÚ a zdôraznila, že silná východná hranica Európy je základom bezpečnosti celého kontinentu. Vyzdvihla aj dôležitosť spolupráce obranných priemyslov oboch krajín. Oba štáty spolu v roku 2026 plánujú zorganizovať vojenské cvičenie.

Viac o téme: TankovanieVzduchFrancúzskoPoľskoVojenská spolupráca
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nové snímky z desivej
ŠOKUJÚCE nové snímky z havárie lietadla v USA: Model MD-11 začal horieť už v TOMTO momente!
Zahraničné
Veľký obchod na obzore:
Veľký obchod na obzore: Trump chce dodať Saudskej Arábii bojové lietadlá F-35
Zahraničné
Chaos na letisku: Dva
Chaos na letisku: Dva vážne zdravotné prípady takmer súčasne po pristátí lietadiel
Zahraničné
FOTO Hrozivá BILANCIA havárie lietadla
Hrozivá BILANCIA havárie lietadla NATO: Neprežil ani jeden z 20 ľudí na palube
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Chlebcová z Dunaja odhalila bolestivé súkromie: Rodinná spomienka z vojny hodná filmu!
Chlebcová z Dunaja odhalila bolestivé súkromie: Rodinná spomienka z vojny hodná filmu!
Prominenti
Tlačová konferencia strany SaS na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany SaS na tému: Aktuálna politická situácia
Správy

Domáce správy

Slovensko navštívil šéf Ryanairu:
Slovensko navštívil šéf Ryanairu: Bratislavu čaká veľký rast, toto je 10 nových liniek
dromedar.sk
Nákaza TÝMTO ochorením naberá
Nákaza TÝMTO ochorením naberá na obrátkach, odborníci varujú: Slovensku hrozí austrálsky SCENÁR!
Domáce
FOTO dopravná nehoda na Ivanskej
Auto prerazilo plot a skončilo na súkromnom pozmeku: Dramatická nehoda na Ivanskej ceste
Domáce
Noc vonku upozorní na rastúcu chudobu: Vagus zorganizuje prespávanie v ôsmich mestách Slovenska
Noc vonku upozorní na rastúcu chudobu: Vagus zorganizuje prespávanie v ôsmich mestách Slovenska
Regióny

Zahraničné

Poľsko a Francúzsko spájajú
Poľsko a Francúzsko spájajú sily: Tankovanie vo vzduchu má byť kľúčom k novej vojenskej spolupráci
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala SÚHLASIŤ s Trumpovým mierovým plánom!
Zahraničné
Európsky parlament schválil správu
Európsky parlament schválil správu o prehlbujúcej sa kríze právneho štátu v Maďarsku
Zahraničné
Sergej Lavrov
Lavrov otvorene: Fica, Orbána a Babiša nazval príkladmi politikov mysliacich na občanov
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Slávna blondínka má NOVÉ
Slávna blondínka má NOVÉ PRSIA: Pretŕčala ich na červenom koberci... Chyť si!
Zahraniční prominenti
Dara Rolins po NEVYDARENOM
Dara Rolins po NEVYDARENOM vystúpení na Slávikoch: Rýchly útek do Talianska!
Domáci prominenti
Donald Glover
Známy spevák prekonal počas koncertu MOZGOVÚ PRÍHODU: Našli mu na srdci dieru!
Zahraniční prominenti
Barbora Chlebcová
Chlebcová z Dunaja odhalila bolestivé súkromie: Rodinná spomienka z vojny hodná filmu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jeden z NAJABSURDNEJŠÍCH mýtov
Jeden z NAJABSURDNEJŠÍCH mýtov o lietaní vyvrátený: Čo sa stane s obsahom WC po spláchnutí? Pilot konečne odhalil PRAVDU
Zaujímavosti
Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak
Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak zvládnete TÚTO úlohu, možno patríte na Oxford! Vyriešite logickú záhadu, ktorá trápi aj GÉNIOV?
Zaujímavosti
Priam nekonečné zjazdovky: Toto
Priam nekonečné zjazdovky: Toto je 10 najväčších lyžiarskych oblastí Rakúska
dromedar.sk
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa stala prelomom roka: Vedci našli TVORA, ktorý odhaľuje stratenú HISTÓRIU buniek!
Zaujímavosti

Dobré správy

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Srbsko na pokraji energetickej krízy: Sankcie proti Rusku môžu položiť jedinú rafinériu v krajine!
Srbsko na pokraji energetickej krízy: Sankcie proti Rusku môžu položiť jedinú rafinériu v krajine!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Výber receptov
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy

Šport

Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Zámorské súťaže
Pán futbalista a fantastický človek: Slovensko prišlo o bývalého reprezentanta, smúti aj Jurkemik
Pán futbalista a fantastický človek: Slovensko prišlo o bývalého reprezentanta, smúti aj Jurkemik
Slovensko
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal
VIDEO Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup: V tíme viacero lídrov, nechýba Tatar
VIDEO Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup: V tíme viacero lídrov, nechýba Tatar
Reprezentácia

Auto-moto

Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu

Technológie

POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Bezpečnosť
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
Vesmír
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Aplikácie a hry

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa jednotlivé znamenia vyrovnávajú s rozchodom: Baran potrebuje akciu, Váhy priestor na smútenie
Partnerské vzťahy
Takto sa jednotlivé znamenia vyrovnávajú s rozchodom: Baran potrebuje akciu, Váhy priestor na smútenie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nákaza TÝMTO ochorením naberá
Domáce
Nákaza TÝMTO ochorením naberá na obrátkach, odborníci varujú: Slovensku hrozí austrálsky SCENÁR!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala SÚHLASIŤ s Trumpovým mierovým plánom!
Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc:
Domáce
Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc: Víťaz neprekvapil! REBRÍČEK Pozrite sa, ako skončila tá vaša
Ďalšia KOALIČNÁ KRÍZA! Ferenčákov
Domáce
Ďalšia KOALIČNÁ KRÍZA! Ferenčákov NÁVRH neprešiel: Ak splní ultimátum, vláda stráca väčšinu

Ďalšie zo Zoznamu