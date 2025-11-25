Poľsko a Francúzsko spájajú sily: Tankovanie vo vzduchu má byť kľúčom k novej vojenskej spolupráci

VARŠAVA - Poľsko a Francúzsko majú záujem o užšiu spoluprácu pri rozvoji tankovania vo vzduchu a leteckého transportu v rámci európskeho programu SAFE. Uviedol to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po utorkovom stretnutí s francúzskou ministerkou obrany Catherine Vautrinovou. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Minister pripomenul, že Poľsko nedisponuje vlastnými kapacitami pre tankovanie vo vzduchu, hoci ide o kľúčovú schopnosť jeho vzdušných síl. Zdôraznil, že súčasťou rokovaní je aj možnosť zapojiť sa do spoločných projektov a nákupov. Francúzsko zohráva významnú úlohu v konzorciu Airbus, ktoré ponúka tankovacie lietadlá A330 MRTT a transportné stroje A400M.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že v rámci programu SAFE môžu členské štáty čerpať prostriedky na posilnenie obrany, pričom Poľsko by podľa odhadov mohlo získať až 43,7 miliardy eur. Dodal, že rokovania o konkrétnych projektoch sú v záverečnej fáze a verí, že čoskoro sa podarí postúpiť do ďalšej etapy príprav.
Francúzska ministerka ocenila poľskú prácu na programe SAFE počas jeho prerokovania v EÚ a zdôraznila, že silná východná hranica Európy je základom bezpečnosti celého kontinentu. Vyzdvihla aj dôležitosť spolupráce obranných priemyslov oboch krajín. Oba štáty spolu v roku 2026 plánujú zorganizovať vojenské cvičenie.