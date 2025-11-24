Poľská prokuratúra obvinila vo veci sabotáže na železnici tretiu osobu

VARŠAVA - Poľská prokuratúra v pondelok oznámila vznesenie obvinenia voči Volodymyrovi B., ktorý je podľa vyšetrovateľov treťou osobou spojenou s útokmi na železničnú infraštruktúru. Prokurátor uviedol, že obvinený uľahčil páchateľom prípravu činu vrátane prieskumu terénu a súd rozhodol o jeho trojmesačnom väzobnom stíhaní. Informuje o tom agentúra PAP.
Prokuratúra v tejto veci už obvinila dvoch občanov Ukrajiny - 39-ročného Oleksandra K. a 41-ročného Jevhenija I. Podľa vyšetrovateľov mali spáchať sabotážne činy s teroristickým charakterom proti Poľsku v prospech spravodajských služieb Ruskej federácie. Hrozí im za to doživotie.
Orgány činné v trestnom konaní predtým zadržali aj ďalšie štyri osoby. Tri boli po výsluchoch prepustené a jedna z nich čelí obvineniu z ukrývania dokumentov.