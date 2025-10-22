Horor v autobuse: Muž masturboval pred ľuďmi! Pohotová cestujúca si ho natočila

ZÁHREB - V jednej z liniek mestskej dopravy v Záhrebe zažila cestujúca mimoriadne nepríjemný incident. Starší muž sa vedľa nej správal obscénne priamo počas jazdy, a hoci bola v šoku, stihla celý incident zaznamenať a ohlásiť polícii.
Nechutná scéna počas jazdy
Obyčajná jazda autobusom číslo 136, ktorý v utorok popoludní smeroval zo stanice Črnomerec do mestskej časti Špansko, sa pre jednu Záhrebčanku zmenila na mimoriadne nepríjemný zážitok. Keď si k nej prisadol neznámy starší muž, spočiatku si nič zvláštne nevšimla – až kým nezistila, že sa správa úplne nevhodne - začal masturbovať, píše Dnevnik..
„Sadol si vedľa mňa a oprel sa o mňa. Po chvíli som si uvedomila, čo robí,“ napísala žena v skupine Zakaj volim Špansko na Facebooku, kde sa rozhodla zverejniť aj krátke video ako dôkaz.
Natočila ho a obrátila sa na políciu
Napriek šoku a znechuteniu sa žena zachovala duchaprítomne – zostala pri mužovi ešte približne minútu, aby incident mohla zdokumentovať. Ako vysvetlila, urobila to preto, aby mal dôkaz aj niekto iný, keďže podobný človek by raz mohol ohroziť iných cestujúcich.
„Vydržala som to len preto, že takýto človek raz môže sadnúť vedľa našich detí a ponížiť ich tak, ako sa teraz cítim ja,“ napísala v príspevku.
Po tom, čo sa od muža vzdialila, ohlásila prípad polícii a vyzvala ostatných, aby si dávali pozor. „Odišiel smerom do Španska a predstiera, že je nepočujúci,“ dodala na záver.
Polícia bude konať
Podľa chorvátskych médií sa miestna polícia incidentom už zaoberá a preveruje videozáznam, ktorý žena poskytla. Záhrebský dopravný podnik zároveň potvrdil, že je pripravený spolupracovať pri identifikácii muža prostredníctvom bezpečnostných kamier.
Prípad vzbudil medzi obyvateľmi rozhorčenie – mnohí v diskusii ocenili odvahu cestujúcej, ktorá namiesto ticha upozornila na neprípustné správanie vo verejnej doprave.